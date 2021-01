Nachdem die Polizei bei einem 18-Jährigen am Mittwochabend (27. Januar 2021) in Schweinfurt mutmaßlich gestohlene Bekleidung und geringe Mengen Betäubungsmittel aufgefand, widersetzte sich der Jugendliche der Festnahme. Schließlich spuckte er einem Polizeibeamten ins Gesicht. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt wurde der junge Mann am Donnerstag (28. Januar 2021) einem Ermittlungsrichter vorgeführt - dieser erließ einen Haftbefehl.

Die Polizei Schweinfurt wurde gegen 20.00 Uhr über einen mutmaßlichen Ladendieb informiert. Die Beamten nahmen den 18-Jährigen daraufhin vorläufig fest. Bei der Durchsuchung des Mannes fand man nicht nur die entwendete Kleidung im Wert von rund hundert Euro, sondern auch zwei kleinere Haschischbrocken.

Widerstand gegen Polizisten und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Als der junge Mann in die Hafträume der Polizei gebracht werden sollte, griff er plötzlich die umstehenden Polizisten an. Er trat mit den Füßen nach einem Beamten und spukte diesem mehrfach ins Gesicht und in die Haare. Die Polizisten konnten den 18-Jährigen erst mit einer Fesselung an Händen und Füßen unter Kontrolle kriegen.

Er musste schließlich die Nacht in einem Haftraum verbleiben. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt wurde der junge Mann am Donnerstag einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der eine Haft zur Sicherung der Hauptverhandlung gegen ihn anordnete.

Neben dem Vorwurf des Ladendiebstahls und wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, wird sich der 18-Jährige auch noch für weitere Gesetzesbrüche verantworten müssen - darunter der Angriff auf Polizeibeamte, der Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung. Der Täter befindet sich mittlerweile in der Justizvollzugsanstalt.