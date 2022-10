Seit dem Sonntagvormittag (9. Oktober 2022) wird ein 16-Jähriger vermisst, der mit dem Zug aus Hannover kommen hätte sollen. Die Schweinfurter Polizei sucht den Jungen und hofft nun auch auf Hinweise aus der Bevölkerung, teilte das Polizeipräsidium Unterfranken mit.

Der 16-jährige Belal Smitah hielt sich über das Wochenende in Hannover auf. Am Sonntagmorgen stieg der Junge in ein Taxi zum Hannover Bahnhof, um mit dem Zug nach Schweinfurt zu fahren. Hier verliert sich seine Spur. Ob er mit dem ICE nach Schweinfurt gefahren und dort um 13 Uhr angekommen ist, konnte bislang nicht geklärt werden. Polizeiliche Suchmaßnahmen blieben erfolglos. Bei der Suche wird auch die Bevölkerung um Mithilfe gebeten.

Der Jugendliche kann wie folgt beschrieben werden:

circa 180 cm groß

circa 85 kg

von der Gestalt her eher dicklich

hat kurze blonde Haare und trägt Bart

Vermutlich bekleidet mit einem kariertem Hemd, einer blauen Jeans, dunklen Sportschuhen und einer schwarzen Fleece-Jacke

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 09721/202-0 bei der Schweinfurter Polizei zu melden.