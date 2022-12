Gegen 18.20 Uhr wollte am Samstagabend (17. Dezember 2022) laut Polizei ein 13-jähriger Schüler aus Schweinfurt in einer Filiale einer Supermarktkette in der Hadergasse einfach an der Kassiererin vorbeimarschieren.

Diese bemerkte allerdings die Ausbeulungen unter der Jacke des Jungen und sprach ihn daraufhin an. Unter der Jacke hatte er ein Flasche Wein, eine Packung Gummibärchen und eine Packung Chips. "Alles zusammen trug wohl zu dick auf…", so die Polizei.

Nach Verständigung der Polizei musste der Junge erst einmal mit zur Dienststelle, wo ihn seine inzwischen verständigte Mutter dann schließlich, merklich nicht begeistert, abholen durfte.

