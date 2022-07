Am Montag (18. Juli 2022) hat eine Frau in Schonungen im Landkreis Schweinfurt beim Losfahren vermutlich das Gas- mit dem Bremspedal ihres Autos verwechselt.

Laut der Polizeiinspektion Schweinfurt drehte sich ihr Fahrzeug dadurch um 180 Grad und stieß erst gegen einen weiteren Pkw, dann gegen eine Hauswand.

Auto prallt gegen Hauswand: Einsatzkräfte befreien Fahrerin in Schonungen

Die Unfallverursacherin musste von der Schonungener Feuerwehr, in Anwesenheit eines Notarztes, aus dem Fahrzeug befreit werden und wurde anschließend ins Krankenhaus gebracht.

An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt 10.000 Euro und an der Hausfassade in Höhe von 5000 Euro. Weitere Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

