Zu einer Pöbelei ist es am Mittwoch (17. August 2022) gegen 19.10 Uhr in einer Unterkunft in der Weiherstraße in Rütschenhausen (Landkreis Schweinfurt) gekommen.

Ein 46-jähriger Mann verstieß der Polizeiinspektion Schweinfurt zufolge zunächst mehrfach gegen die Hausordnung einer Unterkunft. Aus dieser wurde er letztendlich verwiesen.

Betrunkener Mann belästigt Gäste in Rütschenhausen - Rettungsdienst rückt an

Zudem fing der 46-Jährige an, Gäste der Unterkunft anzupöbeln. Außerdem war er nicht mehr in der Lage, seine Körperfunktionen zu kontrollieren. Daher wurde die Polizei gerufen. Der Grund für das Verhalten des Mannes wurde dann auch schnell gefunden: Er hatte 5,3 Promille Alkohol im Blut. Der 46-Jährige wurde anschließend von einem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

