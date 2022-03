Im Landkreis Schweinfurt läuft aktuell ein Großeinsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst: In einem Gewerbegebiet in Röthlein ist am Freitagmorgen (25. März 2022) vermutlich Gefahrstoff ausgetreten.

Betroffen ist das Gelände einer Spedition, die ihren Standort "Am Etzberg" hat. Das Gebäude musste geräumt werden. Laut ersten Informationen des Polizeipräsidiums Unterfranken wurden zwei Mitarbeiter bei dem Vorfall leicht verletzt.

Großeinsatz in Gewerbegebiet: Gefahrstoff ausgetreten

Um welche Art von Gefahrstoff es sich dabei konkret handelt, sei derzeit noch unklar, wie ein Pressesprecher auf Anfrage von inFranken.de erklärt. "Das ist noch nicht abschließend geklärt, da die Nummer auf dem Fass noch nicht verifiziert wurde", so die Polizei zum aktuellen Stand.

Derzeit ist die Zufahrt zum Gewerbegebiet für den Verkehr gesperrt. Es bestehe aber keine Gefahr für die Bevölkerung.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.

Vorschaubild: © NEWS5/Oßwald (Symbolfoto)