Schweinfurt vor 52 Minuten

Prozess

Sie war erst zwölf: Unterfränkischer Priester soll Ministrantin missbraucht haben

Ein Priester aus Unterfranken muss sich erneut vor Gericht verantworten. Vor circa zehn Jahren soll er sich an einer zwölfjährigen Ministrantin vergangen haben. Die heute junge Frau gab an, in den Mann verliebt gewesen zu sein.