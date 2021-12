Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Schweinfurt Stadt vom 25.12.2021

An Heiligabend mit 2 Promille in Schweinfurt unterwegs

Einem aufmerksamen Bürger fiel am Abend des 24.12.2021 ein Fahrzeug auf, welches die Luitpoldstraße stadteinwärts fuhr. Der Fahrer fuhr Schlangenlinien und hatte die Fahrzeugbeleuchtung trotz Dunkelheit nicht eingeschaltet. Während der anschließenden Kontrolle durch Beamte der Polizei Schweinfurt, stellte sich schließlich heraus, dass der Fahrer über 2 Promille innehatte und allein deswegen als absolut fahruntüchtig galt. Im Anschluss daran musste der Fahrer die Beamten mit zur Dienststelle begleiten. Dort wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Der Fahrer muss nun mit einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen. Darüber hinaus wurde ihm noch vor Ort die Fahrerlaubnis vorläufig entzogen.

Schaufenster mit Graffiti beschmiert

In der Nacht des 24.12.2021, gegen 01:30 Uhr, ereignete sich eine Sachbeschädigung in der Carl-Zeiß-Straße 33 in Schweinfurt. Bei dem dortigen Laden für Angelbedarf wurden die Schaufenster über die gesamte Breite mit mehreren Parolen und Sprüchen beschmiert. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2000,- Euro.

In fremder Gartenhütte genächtigt

Am 24.12.2021 fiel der Eigentümerin eines Gartengrundstücks auf, dass die Türe an ihrer Gartenhütte aufgebrochen wurde. Das Grundstück liegt nahe der Galgenleite / Heinrich-Spieß-Straße in Schweinfurt. Der Tatzeitraum erstreckt sich vom 21.12.2021 bis zum 24.12.2021. Aufgrund der Tatsache, dass keine Gegenstände aus der Gartenhütte entwendet wurden, wird derzeit davon ausgegangen, dass der oder die Täter sich lediglich zum Nächtigen Zutritt zur Gartenhütte verschafft hatten. Der Sachschaden an der Türe beläuft sich auf ca. 20,- Euro.

Sachbeschädigungsserie in Schweinfurt - Reifenstecher unterwegs

Zwischen dem 23.12.2021, 17:45 Uhr, und dem 24.12.2021, 06:55 Uhr, wurden durch mindestens eine unbekannte Person mehrere Reifen an mindestens 6 abgestellten Fahrzeugen beschädigt. Die Tatörtlichkeiten befinden sich im Bereich der Luitpoldstraße bzw. der näheren Umgebung. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 3000,- Euro.

Die Polizeiinspektion Schweinfurt bittet um Hinweise unter Tel. 09721/202-0

