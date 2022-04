Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Gerolzhofen, 10.04.2022

Verbaler Streit

Gerolzhofen - Am Samstagvormittag kam es in der Steingrabenstraße zu einem Streit zwischen einem 80-jährigen und einem 64-jährigen Stadtbewohner. Der 80-jährige soll seinem jüngeren Kontrahenten hierbei Schläge angedroht haben. Verletzt wurde glücklicherweise jedoch niemand.

Verkehrsunfall mit Verletzten

Gerolzhofen - Am Samstagvormittag befuhr ein 74-jähriger Fahrer die Dingolshäuser Straße zunächst in stadtauswärtiger Richtung. Bei einem Wendemanöver übersah er einen 29-jährigen anderen Fahrer, welcher ebenfalls in stadtauswärtiger Richtung unterwegs war. In der Folge kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Der Pkw des 29-Jährigen wurde derart beschädigt, dass er durch ein Abschleppunternehmen abgeschleppt werden musste. Außerdem wurde der 29-Jährige leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 15.000 Euro.

Verkehrsunfall mit geringem Sachschaden

Gerolzhofen - Am Freitagnachmittag rangierte ein 56-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug in der Kolpingstraße. Hierbei übersah er eine 53-Jährige mit ihrem Pkw, wodurch es zu einem leichten Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen kam. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt ca. 250 Euro.

Unfallverursacher gesucht

Gerolzhofen - In der Zeit zwischen Donnerstagabend und Freitagvormittag stand ein roter Pkw der Marke Dacia in der Bürgermeister-Weigand-Straße auf einem Parkplatz geparkt. Als der Fahrzeughalter zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen neuen Schaden an der Front seines Pkws fest. Da sich der Schadensverursacher vom Unfallort entfernte, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 700 Euro zu kümmern, hat die Polizeiinspektion Gerolzhofen Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer (09382) 9400.

