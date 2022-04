Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Schweinfurt vom 03.04.2022

Aus der Stadt Schweinfurt

Unfallflucht

In der Zeit vom 01.04.22, 19:00 Uhr bis 02.04.2022, 11:00 Uhr, ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden in der Celtesstraße 4 in Schweinfurt. Dabei blieb ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug an dem Gartenzaun des Geschädigten, vermutlich beim Rangieren, hängen, ohne jedoch seinen anschließenden Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Der Sachschaden an dem Zaun wird auf ca. 50.- Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Schweinfurt bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 09721/2020.

Kein gültiges Versicherungskennzeichen auf E-Scooter

Am Samstagnachmittag wurde der Fahrer eines E-Scooters in der Brombergstraße in Schweinfurt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass an dem Scooter kein gültiges Versicherungskennzeichen für das Jahr 2022 angebracht war und er somit auch keine gültige Versicherung vorweisen konnte. Die Weiterfahrt wurde daraufhin unterbunden und der Herr schob seinen E-Scooter nach Hause. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Scheibe einer Haustüre eingeschlagen und im Anschluss unter Alkoholeinfluss davongefahren

Am Samstagabend, gg. 19:58 Uhr, ereignete sich eine Sachbeschädigung in der Luitpoldstraße in Schweinfurt. Dort war ein Mann bei einer Bekannten zu Gast. Nachdem er schließlich jedoch stark alkoholisiert war, wurde er seitens der Wohnungsinhaberin der Wohnung verwiesen, was den Herrn jedoch derart ärgerte, dass er die Scheibe einer Türe im Hausflur einschlug. Der Sachschaden wird auf ca. 100.- Euro geschätzt. Im weiteren Verlauf flüchtete er vor der Polizei, konnte jedoch kurze Zeit später auf seinem Fahrrad wieder eingeholt werden. Bei dem Herrn wurde deutlicher Alkoholgeruch in dessen Atemluft festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Test ergab einen Wert von knapp 3 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Im Anschluss erfolgte eine Blutentnahme auf der Dienststelle. Den Herrn erwartet neben der Anzeige wegen Sachbeschädigung nun auch eine Anzeige wegen der Trunkenheit im Verkehr infolge Alkohol.

Platzwunde nach Schlag ins Gesicht

Am Sonntagmorgen kam es vor einer Diskothek in Schweinfurt zu einer Körperverletzung zwischen zwei Beteiligten. Im Zuge derer Schlug ein 21-Jähriger dem Geschädigten mit der Faust ins Gesicht, so dass dieser für einen kurzen Moment das Bewusstsein verlor und eine Verletzung am Kopf erlitt. Die Verletzung wurde in einem nahegelegenen Krankenhaus weiter behandelt. Der Tatverdächtige flüchtete daraufhin, konnte jedoch kurze Zeit später durch die Polizei wieder festgenommen werden. Auf seiner Flucht beschädigte er noch einen Zaun. Gegen den Aggressor wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung eingeleitet.

Diebstahl einer Herrenjacke

In der Zeit vom 03.04.22, 03:00 Uhr bis 03.04.22, 05:00 Uhr kam es zu einem Diebstahl einer Herrenjacke in einer Bar am Markt in Schweinfurt. Dabei stellte der Geschädigte beim Verlassen der Kneipe fest, dass seine Winterjacke fehlte. Darin befanden sich auch diverse persönliche Gegenstände mit einem Gesamtwert von über 70.- Euro. Die Polizeiinspektion Schweinfurt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 09721/2020.

Aus dem Landkreis Schweinfurt

Unfall mit Verletzten

Am Samstagmorgen, gg. 08:50 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Verletzten auf der B286 in Poppenhausen. Dabei kam die Fahrerin eines Pkw nach jetzigem Kenntnisstand nach rechts ins Bankett und im Anschluss nach rechts von der Straße ab. Dabei fuhr sie noch über eine Wiese, schanzte über einen hohen Erdhügel und kam in einer dahinterliegenden Böschung zum Stehen. Die Fahrerin wurde im Zuge des Unfalls leicht verletzt und kam zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Bei dem Pkw ist jedoch von einem Totalschaden auszugehen. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei waren auch verschiedene Feuerwehren vor Ort.

Alkohol am Steuer

Durch einen aufmerksamen Verkehrsteilnehmer erging am späten Samstagabend die Mitteilung eines Verkehrsteilnehmers, der in der Hauptstraße in Eßleben durch seine unsichere Fahrweise auffiel. Der Verkehrsteilnehmer konnte schließlich durch eine Streifenbesatzung kontrolliert werden. Bei ihm wurde deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein vor Ort durchgeführter Test ergab einen Wert von 2,3 Promille. Die Weiterfahrt wurde daraufhin natürlich unterbunden, der Führerschein sichergestellt und die Blutentnahme bei der PI Schweinfurt durchgeführt.

Pressebericht der Polizeiinspektion Schweinfurt vom 02.04.2022

Aus der Stadt Schweinfurt

Pkw angefahren und geflüchtet

Am 01.04. wurde in der Zeit zwischen 16.00 bis 22.24 Uhr, ein weißer 5er BMW in der Straße Schelmsrasen 20 angefahren. Der Pkw war ordnungsgemäß vor dem Anwesen geparkt. Der Eigentümer stellte einen Unfallschaden an der Frontstoßstange fest. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro zu kümmern.

Radfahrer streift Fußgänger und fährt weiter

Am 31.03., gegen 16.13 Uhr, lief ein Fußgänger die Friedhofstr. entlang. Auf Höhe des Anwesens Nr. 22 kam dem Fußgänger ein Radfahrer entgegen. Der Radfahrer touchierte den Fußgänger und Arm und fuhr weiter. Auf Grund des Zusammenstoßes und der damit verbundenen Schmerzen, konnte der Fußgänger den Radfahrer nicht beschreiben. Der Radfahrer entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen.

Aus dem Landkreis Schweinfurt

Fahrrad entwendet

Oberwerrn - In der Zeit vom 23.03., 13.00 Uhr, bis 24.03., 01.00 Uhr, wurde am Bahnhof in Oberwerrn, Bahnhofstr. 6, ein Herrenrad der Marke Haibike, Model Seet 6, Farbe grün, entwendet. Der Besitzer sicherte sein Fahrrad mit einem Kettenschloss. Als er zu seinem Fahrrad zurückkehrte, stellte er fest, dass diese entwendet wurde. Das Rad hat einen Wert von ca. 500 Euro. Das Schloss hatte einen Wert von ca. 20 Euro.

Kind mit Fahrrad umgefahren und geflüchtet

Schwebheim - Am 01.04. kam es gegen 15.00 Uhr in der Schweinfurter Straße, Höhe Nr. 29, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 7 jährigen Kind und einem Radfahrer. Das Kind stieg aus dem Auto seiner Mutter aus und betrat den Gehweg. Ein Radfahrer, welcher den Gehweg verbotswidrig benutzte, stieß mit dem Kind zusammen. Durch den Zusammenstoß stürzte die 7 Jährige zu Boden. Der Radfahrer überschlug sich mit seinem Fahrrad und kam auf dem Kind zum Liegen. Der Radfahrer stand wieder auf, stieg auf sein Fahrrad und entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen.

Das Kind wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und konnte nach einer ambulanten Versorgung in einem Krankhaus wieder nach Hause gehen. Der Radfahrer konnte wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 40 - 50 Jahre alt, normale Statur, westeuropäischer Typ, sehr wenig Haare (fast Glatze), dunkler ungepflegter Vollbart, bekleidet mit einer Camouflage-Jacke. Er fuhr mit einem gelben Mountainbike und trug keinen Helm. Die Polizeiinspektion Schweinfurt bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 09721/2020.

Vorschaubild: © fsHH/Pixabay