Pressebericht der Polizeiinspektion Schweinfurt vom Sonntag, 31.10.2021

Aus der Stadt Schweinfurt

Tretroller entwendet

Am 30.10.21, wurde in der Zeit zwischen 18.20 Uhr - 18.35 Uhr, ein weiß/schwarzer Tretroller (Hersteller unbekannt) Am Oberen Marienbach 1 entwendet. Der Tretroller wurde am Eingang von dem Schuhgeschäft „Schuh Mücke“ unverschlossen abgestellt. Auf dem Trittbrett eine 8 aufgemalt. Der Roller hat einen Wert von 96 Euro.

Fahrrad entwendet

Am 30.10.21 wurde in der Zeit zwischen 17.30 Uhr bis 18.50 Uhr am Jägersbrunnen 9 ein Winora Damenrad, Farbe: grün/grau, Model: Flitzer, entwendet. Das Rad war an den Fahrradstellplätzen vor dem TK-Maxx verschlossen abgestellt. Das Rad hat einen Wert von 20 Euro.

Aus dem Landkreis Schweinfurt

Auf Gegenspur geraten und Spiegel beschädigt



Grafenrheinfeld - Am 30.10.21, gegen 13.25 Uhr, befuhr ein 49 Jähriger mit seinem grauen VW Tiguan die Kreisstraße SW 3 von Grafenrheinfeld kommend in Richtung Schweinfurt. Der Pkw Führer eines silbernen BMW kam aus bisher unbekannter Ursache auf die Fahrspur des VW Fahrers. Der VW Fahrer wich nach rechts aus. Trotzdem kam es zu einer Berührung der beiden Außenspiegel der beiden Fahrzeuge. Der BMW Fahrer setzte seine Fahrt fort in Richtung Grafenrheinfeld fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von 250 Euro zu kümmern.

Pkw beschädigt

Niederwerrn - In der Zeit vom 29.10.21, 21.00 Uhr, bis 30.10.21, 14.50 Uhr, wurde die gesamte rechte Fahrzeugseite eines schwarzen SEAT Leon mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt. Das Fahrzeug war ordnungsgemäß in der Behringstraße / Von-Wenkheim-Str. geparkt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 750 Euro geschätzt.

Pressebericht der Polizeiinspektion Schweinfurt vom Samstag, 30.10.2021

Aus dem Stadtgebiet:



Streit in einem Studentenwohnheim

In der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 01:00 Uhr kam es in einem Studentenwohnheim in der Nähe der Stadthalle zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Nach derzeitigen Stand der Ermittlungen beschädigte ein 24-jähriger Bewohner während einer Feier einen Laptop und einen Lautsprecher. Aufgrund dessen kam es zu einem handfesten Streit, welcher sich später auf dessen Zimmer fortsetzte. Im weiteren Verlauf

eskalierte die Situation soweit, dass durch den 24-jährigen Bewohner auch Pfefferspray eingesetzt wurde. Durch den Pfeffersprayeinsatz erlitten mehrere

Personen Augenreizungen. Durch die Auseinandersetzung wurde der 24-jährige Bewohner leicht am Arm verletzt. Gegen die Beteiligten laufen nun Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der wechselseitigen, gefährlichen

Körperverletzung. Die Ermittlungen hierzu dauern an.



Ladendiebstahl durch 9-jährigen

In einem Tankstellen-Shop in der Mainberger Straße ereignet sich am frühen Freitagnachmittag ein Ladendiebstahl durch einen 9-jährigen Jungen. Dieser betrat zusammen mit einem Freund den Tankstellen-Shop und entwendete dort zielgerichtet eine Packung mit Sammelkarten im Wert von 4,99 Euro. Da dem Angestellten der Tankstelle der Junge aus einem vergangenen Diebstahl bereits bekannt war, wurde dieser bei der Wegnahmehandlung beobachtet und konnte nach einem kurzen Fluchtversuch bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Als Grund für den Diebstahl benannte der 9-jährige seine Sammelleidenschaft und sein zu geringes Taschengeld. Der 9-jährige wurde anschließend an seine Mutter übergeben.



Kleintransporter erheblich überladen

Ein Kleintransporter der Marke Iveco wurde in der Mainberger Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Aufgrund der mitgeführten Ladungspapiere in Verbindung mit den Fahrzeugpapieren ergab sich der Verdacht einer erheblichen Überladung des Fahrzeuges. Dies bestätigte sich schließlich bei der anschließenden Wiegung. Hier konnte eine Überladung des Kleintransporters von über 42 Prozent festgestellt werden. Die Weiterfahrt wurde daraufhin unterbunden. Den Fahrer erwartet nun eine Bußgeldanzeige.



Vorfahrt genommen

Am Freitag gegen 13:10 Uhr befuhr ein 38-jähriger Fahrer eines Pkw Mercedes die Dittelbrunner Straße in Fahrtrichtung Deutschhöfer Straße. An der dortigen Einmündung wollte dieser links auf die Deutschhöfer Straße einbiegen. Hierbei übersah der Mercedes-Fahrer den von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Pkw Kia einer 51-jährigen Frau. Hierbei kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf ca. 600 Euro geschätzt.



Aus dem Landkreis:



Fahrraddiebstahl

Niederwerrn (Lkr. Schweinfurt) - Im Zeitraum von Mittwoch, den 13.10.2021, 16:00 Uhr bis Freitag, den 29.10.2021, 17:30 Uhr wurde aus einem Schuppen in der Schweinfurter Straße ein Damenrad der Marke Winora entwendet. Das schwarzsilberne Rad vom Typ „Bahamas“ war weder abgeschlossen, noch war der Schuppen mit einem Schloss gesichert. Das Fahrrad hat einen Zeitwert von ca. 150 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schweinfurt entgegen.



Verdacht Urkundenfälschung

Gochsheim (Lkr. Schweinfurt) - Am Freitagmorgen gegen 07:00 Uhr wollte ein 20-jähriger Landkreisbewohner bei einer Speditionsfirma in der Industriestraße einen 7,5t Lkw über das Wochenende anmieten. Im Zuge des Leihgeschäfts überprüfte der Angestellte auf dem ausgehändigten Führerschein, ob die Person die erforderliche Fahrerlaubnis zum Führen des Kraftfahrzeuges besitzt. Hierbei fiel dem Angestellten auf, dass auf der Rückseite des Führerscheines, an der Stelle der erforderlichen FEKlasse C1, nachträglich etwas aufgemalt wurde, was den Eindruck erwecken könnte, die erforderliche Fahrerlaubnis sei vorhanden. Aufgrund dieser Feststellungen wurde das Leihgeschäft verneint und der 20-jährige wurde abgewiesen. Anschließend verständigte der Angestellte die Polizei. Der 20-jährige Mann meldete sich anschließend eigenständig bei der Polizei Schweinfurt. Hier konnte schließlich das besagte Dokument in Augenschein genommen werden. Ob es sich tatsächlich um eine strafrechtliche Dokumentenfälschung handelt, bedarf zunächst weiterer Ermittlungen. Es wurde dennoch ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Urkundenfälschung gegen den 20-jährigen eröffnet.



Unfallflucht

Bergrheinfeld (Lkr. Schweinfurt) - Eine 28-jährige Frau parkte am Freitag um 07:30 Uhr ihren unbeschädigten schwarzen Pkw Peugeot in der Dechelmannstraße am rechten Fahrbahnrand. Als die Dame gegen 14:00 Uhr wieder zu ihrem Pkw zurückkam, bemerkte sie einen frischen Unfallschaden an der linken Fahrzeugseite. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 2000 Euro geschätzt. Vom Unfallverursacher fehlt derzeit jede Spur. Personen, welche sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Schweinfurt zu melden.

