Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Schweinfurt vom 30.04.2022

Aus dem Stadtgebiet:

Verkehrsgeschehen

Verkehrsunfallfluchten

Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes am Deutschhof, in der Konrad-Adenauer-Straße, wurde ein schwarzer 3er BMW in der Zeit von Freitag, 10:30 - 11:00 Uhr ca., angefahren. Hier wurden der Lack auf der linken Fahrzeugseite und auch der Kotflügel hinten links verkratzt. Der Schaden wird auf ca. 400 Euro geschätzt.

In der Zeit von 07:30 - 13:30 Uhr wurden am Freitag im Bereich der Uferstraße (Lkw-Parkplatz neben der Straße) ein Verkehrs- und ein Gedenkschild umgefahren. Hierfür dürfte ein Lkw infrage kommen, gemäß den vorhandenen Spuren. Hier scheint der Sachschaden bei ca. 500 Euro zu liegen.

Ein abgestellter Pkw in der Cuspinianstraße am Hochfeld, wies nach Rückkehr der Fahrerin neue Kratzer im Bereich des Kotflügels vorne links auf. Der Schaden wird mit ca. 100 Euro angegeben, die Geschädigte parkte während sie arbeiten war, ihr Fahrzeug ordnungsgemäß in einer der eingezeichneten Parkflächen. Wahrscheinlich war ein anderer Verkehrsteilnehmer beim Vorbeifahren an dem schwarzen Ford Focus hängen geblieben.

In allen Fällen entfernten sich die Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Weder hatten sie eine Nachricht am geschädigten Pkw hinterlassen, noch informierten sie die örtlich zuständige Polizeiinspektion Schweinfurt über den Unfall.

Verkehrskontrolle für zu Anzeige nach dem Waffengesetz

In der Innenstadt, im Bereich der Brennöfen, sollte am Freitagabend gegen 20:10 Uhr ein Pkw und dessen Fahrer einer Kontrolle durch eine Zivilstreife unterzogen werden. Beim Öffnen der Türe durch den zu kontrollierenden Pkw-Lenker wurde durch die eingesetzten Beamten in der Fahrertüre ein Pfefferspray entdeckt. Diese wies bei näherer Betrachtung nicht die für Deutschland erforderlichen Prüfzeichen auf. Da der Fahrer nicht aus Deutschland stammte, hatte er evlt. daran nicht gedacht. Unter seinem Fahrersitz konnte ein Schlagstock zugriffsbereit, festgestellt werden.

In einem auf dem Beifahrersitz abgelegten Rucksack konnte zudem in Folie eingewickelt Marihuana aufgefunden werden. Dieses, wie auch die aufgefundene Waffen wurden sichergestellt. Eine Anzeige wegen illegalen Drogenbesitzes und nach dem WaffG wird der Staatsanwaltschaft Schweinfurt vorgelegt. Auf eine Sicherheitsleistung konnte verzichtet werden, da der aus Polen stammende Fahrer auch einen festen Wohnsitz in Deutschland nachweisen konnte. Der Fahrer war in jeder Beziehung nüchtern und konnte seinen Weg anschließend fortsetzen.

Sachbeschädigung

Fahrradunterstellmöglichkeit beschmiert

An einem Abstellplatz für Zweiräder des Landratsamtes Schweinfurt wurden von Dienstag bis Freitag neue Schriftzüge durch einen Unbekannten angebracht. Es sind die Worte Sima und One zu lesen. Es wurde mit schwarzer Farbe „gemalt“, es dürfte ein starker/breiter Edding-Stift als Tatmittel in Frage kommen. Wer kann Hinweise auf den „Künstler“ geben. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Aus dem Landkreis:

Fehlanzeige

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei unter Tel. 09721/202-0.

Vorschaubild: © fsHH/Pixabay