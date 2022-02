Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Schweinfurt am Samstag, 26.02.2022

Aus dem Stadtgebiet:

Cityroller entwendet

Am Donnerstagabend, zwischen 17:30 Uhr und 19 Uhr, wurde der Cityroller eines 11-Jährigen gestohlen. Bei dem Scooter handelt es sich um ein weiß-blaues Modell der Marke Apollo. Der Wert des Fahrzeuges beläuft sich auch ca. 80 Euro. Der Scooter befand sich an den Fahrradständern am Lindenbrunnenweg 51. Zu dem Dieb gibt es aktuell keine Hinweise.

Geparkten Audi angefahren und abgehauen

Am Donnerstag um 17:30 Uhr konnte eine Audi-Fahrerin beobachten wie gerade ihr grauer Q2 angefahren wurde. Der Audi parkte ordnungsgemäß in der Zehntstraße. Der Verursacher, ein grauer BMW der 6er Reihe, beschädigte beim Einparken die Frontstoßstange des Audis. Obwohl die Geschädigte noch durch Rufen und Winken auf sich Aufmerksam machte fuhr der BMW einfach davon. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 1500 Euro. Der oder die Fahrer(in) sind bislang unbekannt.

Aus dem Landkreis:

Beifahrertür verkratzt

Dittelbrunn (Lkr. Schweinfurt) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in der Sonnenstraße in Dittelbrunn ein ordnungsgemäß geparkter BMW X6 beschädigt. Mit einem unbekannten Gegenstand wurde an der Beifahrertür ein ca. 25 cm langer Kratzer verursacht. Der entstandene Schaden wird auf ca. 2000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher gibt es derzeit nicht.

Unfallflucht in Röthlein

Am Donnerstagabend, zwischen 22 und 23 Uhr, wurde in der Mühläckerstraße in Röthlein ein weißer Opel Astra angefahren. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Am Astra wurde die hintere linke Stoßstange beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Zu dem Unfallverursacher sind aktuell keine Hinweise vorhanden.

Vorschaubild: © fsHH/Pixabay