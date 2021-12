Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Schweinfurt vom Samstag, 04.12.2021

Aus der Stadt Schweinfurt

Pkw angefahren und abgehauen

Bereits am 02.12.2021 wurde der weiße Audi einer 40jährigen Werneckerin in Schweinfurt, Wolfsgasse, auf dem Parkplatz der Barmer Versicherung von bislang unbekanntem silbernen VW Bus angefahren.

Eine Zeugin konnte den Vorfall beobachten und versuchte noch die Unfallfahrerin aufzuhalten, schaffte dies jedoch nicht mehr. Die Unfallverursacherin fuhr nach dem Anstoß einfach davon, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern.

Am Pkw Audi der 40jährigen entstand ein Schaden in Höhe von ca. 300 Euro auf der linken Frontseite.

Aus dem Landkreis Schweinfurt

Schonungen: Diebstahl aus unverschlossenem Pkw

Am 03.12.2021 zwischen 11.50 und 11.53 h wurde einer 69jährigen Reichmannshäuserin in Schonungen vor der dortigen Sparkasse ihr grauer Filzbeutel mit Handy und Impfpass aus ihrem unverschlossenen Pkw gestohlen.

Die Dame wollte nur kurz in die Sparkasse gehen und versperrte deshalb ihren Pkw VW Golf aufgrund der leeren Schlüsselbatterie nicht. Als sie tatsächlich nur 3 Minuten später zurückkam, musste sie feststellen, dass der o. g. Filzbeutel mit Inhalt weg war.

Eine im Umfeld stehende Zeugin hatte 2 ca. 30jährige Männer mit südländischem Aussehen vorbeilaufen sehen, konnte jedoch nichts Verdächtiges feststellen.

Ca. 2 h später wurde der Impfpass der 69jährigen in einer umliegenden Gasse aufgefunden. Der Entwendungsschaden beträgt ca. 300,-- Euro.

Röthlein: Stromverteilerkasten angefahren

Im Tatzeitraum vom 26.11. - 29.11.2021 wurde im Industriegebiet, Am Etzberg 2 in Röthlein von bislang unbekanntem Täter ein Stromverteilerkasten angefahren. Aufgrund des Schadensbildes blieb vermutlich ein Lkw an dem Schaltkasten hängen. Bislang gibt es keine Täterhinweise. Das Gehäuse des Stromverteilerkastens ist gebrochen. Die Schadenshöhe beträgt ca. 1.000,-- Euro.

Sennfeld: Ladesäule für E-Fahrzeuge beschädigt

Im Tatzeitraum vom 02.12.2021, 16 h bis 03.12.2021, 14.30 h wurde in Sennfeld, in der Raiffeisenstraße von bislang unbekanntem Täter die Ladesäule für Elektrofahrzeuge beschädigt. Es entstand ein erheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro.

Die Polizeiinspektion Schweinfurt bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 09721/2020.

