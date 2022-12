Ein Pkw-Fahrer befuhr am Montagvormittag die Bundesstraße von Ebrach kommend in Richtung Breitbach. In der dortigen Linkskurve, am Ortseingang Breitbach, kam der Fahrer nach links von der Fahrbahn ab.

Bedingt durch den dort befindlichen Wassergraben flog das Fahrzeug dann auf die linke Fahrzeugseite und schlitterte durch mehrere angrenzende Gartenzäune. Der Autofahrer blieb wundersamerweise gänzlich unverletzt.

19-Jähriger baut Unfall - und macht Szene bei Kontrolle

Bei der Unfallaufnahme wurden durch die angeforderte Streifenbesatzung bei dem 19-jährigen Fahrer drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Ein Drogenvortest verlief positiv.

Bei der anschließenden Durchführung der Blutentnahme leistete der junge Mann dann auch noch Widerstand, da er angeblich Angst vor Nadeln hatte. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 12.500 Euro.

Vorschaubild: © burdun/Adobe Stock (Symbolbild)