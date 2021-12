Mehrere hundert Menschen haben am Sonntagabend (26. Dezember 2021) laut Polizei in Schweinfurt gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen demonstriert - teils gewaltvoll.

Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur (dpa).

Ausschreitungen bei Corona-Protest in Schweinfurt: Drei Festnahmen und Schlagstock-Einsatz

"Unsere Einsatzkräfte waren bereits gezwungen, gegen aggressive Versammlungsteilnehmer Schlagstock und Pfefferspray einzusetzen. Wir fordern alle Teilnehmer auf, friedlich von ihrem Grundrecht Gebrauch zu machen und die Regeln einzuhalten", twitterte die Polizei Unterfranken am frühen Abend.

Drei Personen, die gewaltsam versucht hätten, Polizeiabsperrungen zu durchbrechen, seien festgenommen worden.

"Wir fordern alle Teilnehmer auf, die Beschränkungen einzuhalten und sich deutlich von Krawallmachern und Straftätern abzugrenzen!", hieß es weiter. Die Versammlung sei nicht angemeldet worden, die Polizeiinspektion Schweinfurt sei mit zahlreichen Unterstützungskräften im Einsatz.

Polizei: Versammlung nicht angemeldet und "mit unfriedlichen Personen durchsetzt"

In einem weiteren Tweet erklärte die Polizei, dass "die Versammlung mit unfriedlichen Personen durchsetzt" sei.

Am späten Abend meldete die Polizei via Twitter, dass in der Nähe des Krankenhauses St. Josef von mehreren Versammlungsteilnehmern Personalien festgestellt wurden, da sie fortlaufend gegen Beschränkungen verstoßen hätten. Gegen die Betroffenen würden konsequent Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Bereits am vergangenen Sonntag hatten im unterfränkischen Schweinfurt bei einer nicht angemeldeten Veranstaltung bis zu 3000 Menschen gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. Zeitweise seien Sicherheitsabstände nicht eingehalten worden, hatte die Polizei mitgeteilt. Teilnehmerinnen und Teilnehmer hätten immer wieder versucht, sich in Kleingruppen abzusondern. Einen "unkoordinierten Versammlungsverlauf" verhinderte die Polizei jedoch nach eigenen Angaben.