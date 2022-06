Schweinfurt aktualisiert vor 13 Minuten

Aggressiver Mann

Mann (27) randaliert in Postfiliale: Eintreffende Beamte werden sein nächstes Ziel

Ein aggressiver Mann randalierte und schrie am Mittwoch (08.06.2022) in einer Postfiliale in Schweinfurt. Auch eintreffende Polizeibeamte konnten den Mann nicht beruhigen. Sein Verhalten machte eine Festnahme notwendig.