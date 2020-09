Leichenfund in Schweinfurt

Frau liegt tot in Wohnung

Details im Überblick

Im unterfränkischen Schweinfurt wurde am Donnerstagabend (17. September 2020) eine tote Frau gefunden. Laut Angaben der Polizei und der Staatsanwaltschaft lag die Leiche der 55-Jährigen in einer Wohnung.

Schweinfurt: Tote Frau in Wohnung entdeckt

Die Polizei hat am späten Donnerstagabend Details des Einsatzes bekannt gegeben: Gegen 17.15 Uhr ging in der Einsatzzentrale ein Notruf ein. Umgehend eilten zahlreiche Beamte in die Cramerstraße nahe der Stadtgalerie.

Am Tatort entdeckten Polizisten die Frau (55). In der Wohnung befanden sich zudem zwei Männer aus der Familie der toten Frau: ein 32-Jähriger und ein 35-Jähriger. Die Männer wurden durch die Polizei festgenommen.

Kriminalpolizisten begannen im Anschluss mit der Spurensicherung. Die Staatsanwaltschaft zog einen Gutachter zur Beurteilung der Lage hinzu. Einsatzkräfte sperrten den Bereich um den Tatort in der Cramerstraße ab. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch ungeklärt. Die Ermittlungen gehen in alle Richtungen, betont die Polizei. Allerdings sind in diese Mordermittler eingebunden.