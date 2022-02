In der Nacht von Freitag (11. Februar 2022) auf Samstag hat eine bislang unbekannte Person im Bereich der Raiffeisenstraße in Grettstadt einen in der Fahrbahn befindlichen Kanaldeckel aus dessen Fassung gehoben.

Wie die Polizeiinspektion Gerolzhofen berichtet, erkannte ein Autofahrer das Hindernis auf der Fahrbahn zu spät - er fuhr mit seinem Wagen über den Kanaldeckel, welcher daraufhin zerbrach.

Geringer Sachschaden am Auto - Polizei sucht nach Zeugen

An dem Auto entstand ein geringer Sachschaden am Unterboden. Verletzt wurde niemand. Der hinzugerufene Bauhof verschloss anschließend den Kanal.

Gegen den noch unbekannten Täter leitete die Polizei Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein. Die Polizei Gerolzhofen bittet um sachdienliche Hinweise zu dem Täter und nimmt Zeugenaussagen unter der Telefonnummer 09382/940-0 entgegen.

Vorschaubild: © mediazeit / Pixabay