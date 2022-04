Landkreis Schweinfurt vor 18 Minuten

Benzin auf Schuh

Garten-Party endet mit Verbrennungen zweiten Grades - weil 22-Jähriger mit Feuerzeug spielt

Eine Gartenparty in Bergrheinfeld (Landkreis Schweinfurt) am Samstag (23. April 2022) endete für einen 25-Jährigen mit Verbrennungen zweiten Grades. Der Grund: Ein weiterer Partygast zündelte mit einem Feuerzeug in der Nähe seines Schuhs.