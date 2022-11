Am Freitagmittag (11. November 2022) um 13.50 Uhr ist in Untereuerheim ein 29-jähriger Mann mit seinem Enduro-Kleinkraftrad ins Blickfeld einer Streifenbesatzung geraten. Weil der Motorradfahrer einer Kontrolle ausweichen wollte, flüchtete er kurzerhand auf den Feldweg in Richtung des Waldgebietes Schnepperlein. Daraufhin nahmen die Beamten die Verfolgung auf.

Laut der Polizeiinspektion Gerolzhofen schien die Verfolgungsfahrt unter Einsatz des Signalhornes und Blaulichtes dem 29-jährigen Fahrer doch zuzusetzen und er hielt nach 400 Metern an.

Der Mann besaß zwar den erforderlichen Motorradführerschein, das Moped an sich war aber frisiert. Das Ritzel war gegen ein kleineres ausgetauscht worden, weswegen eine höhere Geschwindigkeit erreicht werden konnte. Eine Anzeige nach der Fahrzeugzulassungsverordnung wurde erstellt.