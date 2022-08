Seit Samstagvormittag (06.08.2022) wird ein 63-jähriger Mann vermisst, der sich in einem psychischen Ausnahmezustand und dadurch möglicherweise in einer hilflosen Lage befindet, wie die Polizei mitteilte. Die Polizeiinspektion Gerolzhofen hofft bei der Suche auch auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Der 63-jährige Uwe Müller wurde letztmals am Vormittag gegen 9.30 Uhr an seiner Wohnanschrift im Ortsteil Untereuerheim in Grettstadt im Kreis Schweinfurt gesehen. Seitdem ist Herr Müller nach Angaben der Polizei vermisst und konnte auch nicht mehr kontaktiert werden. Es gibt laut Polizei aktuell keine Anhaltspunkte, wo sich der Vermisste aufhalten könnte. Da sämtliche bisherigen Suchmaßnahmen der Polizei, auch unter Beteiligung eines Polizeihubschraubers, Suchhunden der Feuerwehr und weiteren Rettungskräften nicht zum Auffinden des Vermissten geführt haben, wird nun die Bevölkerung um Mithilfe gebeten. Hinweise auf eine Straftat gebe es derzeit nicht.

63-Jähriger im Kreis Schweinfurt vermisst: Wer hat Uwe Müller gesehen?

Herr Müller kann laut Polizei folgendermaßen beschrieben werden:

ca. 1,90 Meter groß bei hagerer Gestalt

kurze rot-blonde Haare

auffallend schleppender Gang

zur Bekleidung des Mannes ist nichts bekannt

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder den Vermissten gesehen haben, werden gebeten, sich unter Tel. 09382/940-0 der Polizeiinspektion Gerolzhofen in Verbindung zu setzen.