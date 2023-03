Ein bislang unbekannter Mann hatte es auf einen Discounter abgesehen: Er beging einen Raubüberfall auf ein Geschäft im Hopfengarten in Grafenrheinfeld (Kreis Schweinfurt). Mit einem schwarzen Schal maskiert betrat er den Laden und bedrohte eine Kassiererin mit einem Messer. Dann griff er in die Kasse, nahm Bargeld heraus und steckte es in eine schwarze Plastiktüte. Damit verließ er den Markt und flüchtete in unbekannte Richtung.

Abgespielt haben soll sich die Tat am Montag (20. Februar 2023) um 15.20 Uhr, wie das Polizeipräsidium Unterfranken mitteilte.

Nach Raubüberfall auf Discounter: Fahndung ergebnislos

Sofort leiteten die Beamten mit zahlreichen Kräften eine Fahndung ein - diese blieb bisher erfolglos. Die Kriminalpolizeiinspektion Schweinfurt nahm noch vor Ort die Ermittlungen auf und bittet nun Zeugen, sich unter der Telefonnummer 09721/202-1731 zu melden.

Laut den Zeugenaussagen kann der Mann wie folgt beschrieben werden:

schlank

etwa 25 Jahre alt

alt mit schwarzer Jeans sowie einer schwarzen Winterjacke bekleidet

sowie einer bekleidet mit schwarzem Schal maskiert

