Am Freitagmorgen (2. September 2022) gegen 06.20 Uhr lief eine 37-jährige Grettstädterin vom Bäcker in der Hadergasse in Gochsheim zu ihrem geparkten Pkw, als plötzlich aus einem Grundstück ein kleiner Hund mit seinen Besitzern herauskam. Über den Vorfall berichtet die zuständige Polizeiinspektion aus Schweinfurt am Tag danach.

Der Hund lief direkt auf die 37-Jährige zu, biss ihr in den rechten Unterschenkel und rannte davon. Den Besitzern war dies "wohl egal", wie die Polizei schreibt. Denn sie sie kümmerten sich nicht um die Verletzte beziehungsweise den Vorfall und liefen einfach weg.

Gochsheim: Hund beißt Frau in Unterschenkel - Besitzer ist das "wohl egal"

Die 37-Jährige ging laut Polizei anschließend zum Arzt und machte danach eine Anzeige bei der Polizei. Auf die - laut Polizei - "nicht allzu schwer zu ermittelnden" Hundebesitzer kommt nun eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung zu.

