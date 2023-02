Angriff auf Polizeibeamte: Ein betrunkener Mann hat am Donnerstag (23. Februar 2023) gegen 18 Uhr einen Einsatz in Gerolzhofen (Landkreis Schweinfurt) ausgelöst. Über Notruf war die Mitteilung eingegangen, dass sich der 41-Jährige in der Schallfelder Straße aufhalte und nach Hause wolle. Die Polizeibeamten trafen den Mann vor Ort an und verständigten daraufhin den Rettungsdienst, um ihn zur Ausnüchterung in ein Krankenhaus zu bringen.

Doch damit war der Einsatz nicht abgeschlossen: Denn kurze Zeit später verständigten die Rettungskräfte wiederum die Polizei, weil sich der Mann nicht mehr behandeln lassen wollte. Beim zweiten Eintreffen der Polizeibeamten wurde der 41-Jährige aggressiv und aufbrausend, verletzte sich mit Utensilien aus dem Rettungswagen selbst und trat gegen die medizinischen Gerätschaften im Einsatzfahrzeug, wie die Polizeiinspektion Gerolzhofen am Freitagmittag meldete.

Polizei und Rettungsdienst in Gerolzhofen attackiert: Mann lässt sich nicht bändigen

Um den Mann ärztlich behandeln zu können, mussten ihm letztendlich Hand- und Fußfesseln angelegt werden. Dabei habe er sich mit Händen und Füßen gegen die Beamten gewehrt und sogar versucht, diese zu beißen. Einem Polizeibeamten biss er tatsächlich in das linke Handgelenk, wobei eine fünf Zentimeter lange Wunde entstand. Eine Polizeibeamtin wurde zudem mit "blutigem Sekret" bespuckt, sodass eine Spuckschutzhaube eingesetzt werden musste, beschreibt die Polizei den Vorfall.

Neben den Polizeibeamten aus Gerolzhofen wurden auch Kräfte der Polizei Schweinfurt angefordert. Insgesamt seien acht Polizeibeamte nötig gewesen, um den alkoholisierten Mann in eine Spezialklinik im Landkreis Schweinfurt bringen zu können, heißt es im Bericht der Inspektion weiter.

Der Vorfall sei zudem von mehreren Passanten beobachtet worden: Laut Polizei behinderten Schaulustige die Arbeit der eingesetzten Rettungs- und Einsatzkräfte. Gegen sie wird nun ebenfalls ermittelt.

Vorschaubild: © fpic/Adobe Stock (Symbolbild)