Am Donnerstagmittag (3. November 2022) beging ein 29-jähriger Schweinfurter eine Reihe von Sachbeschädigungen.

Im Bereich der nördlichen Allee und der Alitzheimer Straße in Gerolzhofen (Landkreis Schweinfurt) riss er insgesamt drei Verkehrsschilder aus den Verankerungen und warf sie teilweise auf die Fahrbahn. Laut der Polizeiinspektion Gerolzhofen riss er weiterhin an einem geparkten BMW in der Rügshöfer Straße den Heckscheibenwischer ab.

Der Mann konnte im unmittelbaren Nahbereich der Polizeidienststelle schließlich vorläufig festgenommen werden.

Ermittlungen ergaben, dass er sich zuvor bereits im Ortsbereich von Rügshofen auffällig verhalten hatte. Die Polizeiinspektion Gerolzhofen bittet nun etwaige weitere Geschädigte sowie Zeugen, sich unter Telefon 09382-9400 zu melden.