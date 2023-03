Update vom 02.03.2023, 11.40 Uhr: Mutter soll Baby getötet haben - unterschiedliche Strafen gefordert

Eine wegen der Tötung ihres Babys angeklagte Frau sollte nach Ansicht der Staatsanwaltschaft wegen Totschlags und nicht wegen Mordes verurteilt werden. Mordmerkmale wie Heimtücke seien nicht erfüllt, weil der Kindsvater, der das Mädchen hätte beschützen können, bei der Tat mehrere hundert Meter entfernt gewesen sei, sagte die Staatsanwältin am Donnerstag vor dem Landgericht Schweinfurt. Die am Montag verlesene Anklage lautete auf Mord.

Die Anklagevertreterin beantrage eine Haftstrafe von neun Jahren. Der Verteidiger der Frau schloss sich der Forderung für eine Verurteilung wegen Totschlags an, plädierte aber für eine Freiheitsstrafe von acht Jahren.

Womöglich wollte die Angeklagte ihren Mann bestrafen, von dem sie sich nicht ausreichend unterstützt fühlte, sagte die Staatsanwältin. "Möglicherweise sah die Angeklagte in dem Kind auch selbst ein Problem, dass sie anders als ihre anderen Probleme beseitigen konnte."

Die Einsicht- und Steuerungsfähigkeit der Frau sei bei der Tat jedenfalls nicht erheblich eingeschränkt gewesen, als sie im vergangenen August ihr Mädchen getötet habe. Nach Ansicht eines Psychiaters war die Somalierin bei der Tat schuldfähig. Es gebe lediglich Hinweise auf eine emotional instabile Persönlichkeitsstörung vom Borderline-Typ.

Der Angeklagten wird vorgeworfen, mit einem Küchenmesser achtmal auf ihre etwa drei Monate alte Tochter eingestochen zu haben. Die Frau hatte die Tat in einer Flüchtlingsunterkunft in Geldersheim bei Schweinfurt zu Prozessauftakt gestanden. Die Große Strafkammer will das Urteil noch am heutigen Donnerstag sprechen.

Update vom 02.03.3023, 10.20 Uhr: Mutter wegen Mordes angeklagt - Was sagt der Psychiater?

Eine wegen Mordes an ihrem Baby angeklagte Frau ist nach Ansicht eines Psychiaters bei der Tat schuldfähig gewesen. Es gebe lediglich Hinweise auf eine emotional instabile Persönlichkeitsstörung vom Borderline-Typ, sagte der psychiatrische Sachverständige Hans-Peter Volz am Donnerstag vor dem Landgericht Schweinfurt. Aber eine Schuldunfähigkeit der Frau wegen seelischer Störungen liege nicht vor, ihre Einsicht- und Steuerungsfähigkeit sei nicht eingeschränkt gewesen, als sie im vergangenen August ihr Mädchen getötet habe.

Der Angeklagten wird vorgeworfen, damals ihre etwa drei Monate alte Tochter mit einem Messer tödlich verletzt zu haben. Die vermutlich 28-Jährige aus Somalia hatte die Tat in einer Flüchtlingsunterkunft in Geldersheim bei Schweinfurt zu Prozessauftakt gestanden. Sie sei verzweifelt und ohne Hoffnung gewesen, zudem überfordert. Ihr Mann habe zudem überall herumerzählt, dass sie verrückt sei.

"Sie ist sicherlich - wenn ihre Angaben stimmen - in ihrer Jugend massiv traumatisiert worden", sagte Volz. Aber psychisch krank sei sie nicht. Das genaue Alter der Frau ist unbekannt - viele Flüchtlinge reisen ohne Papiere nach Deutschland ein, ihr Alter wird dann geschätzt. Die Große Strafkammer will das Urteil noch am heutigen Donnerstag sprechen.

Update vom 02.03.2023, 9.50 Uhr: Psychiater soll nach Tod von Baby angeklagte Mutter beurteilen

Im Prozess um den gewaltsamen Tod eines Babys in einer Flüchtlingsunterkunft nahe Schweinfurt soll am Donnerstag ab 9 Uhr der psychiatrische Sachverständige sprechen. Der Experte wird sich aller Voraussicht nach dazu äußern, ob eine psychische Störung bei der angeklagten Mutter des Kindes vorliegen könnte. Die Frage der Schuldfähigkeit ist zentral für die Rechtsfolgen.

Zudem könnten an diesem zweiten Verhandlungstag vor dem Landgericht Schweinfurt bereits Plädoyers und das Urteil folgen. Die Staatsanwaltschaft wirft der Frau Mord vor, dafür könnte sie eine lebenslange Freiheitsstrafe erhalten.

Die Angeklagte hatte zum Prozessauftakt am Montag die Tötung ihres etwa drei Monate alten Mädchens gestanden. Die Frau sprach unter anderem von Hilflosigkeit, Überforderung und Angst, die sie zu der Messerattacke im Ankerzentrum Geldersheim getrieben hätten. Seit der Tat im vergangenen August sitzt die somalische Staatsangehörige in Untersuchungshaft.

Erstmeldung vom 27.02.2023: Mutter mit schockierendem Geständnis - "Dann habe ich die Kleine getötet"

Mehr als ein halbes Jahr nach der Tötung eines Babys in einer Flüchtlingsunterkunft in Unterfranken hat die angeklagte Mutter die Tat gestanden. Sie sei verzweifelt gewesen, hoffnungslos, niemand habe ihr geholfen, vor allem der Kindsvater nicht.

"Dann habe ich beschlossen, meine Tochter zu töten", sagte die Frau unter Tränen am Montag (27. Februar 2023) vor dem Landgericht Schweinfurt. Die Frau aus Somalia ist wegen Mordes angeklagt. Sie soll im vergangenen August das etwa drei Monate alte Mädchen im Halsbereich mit dem Messer tödlich verletzt haben.

Prozess um getötetes Baby in Schweinfurt: Details zur Tatwaffe

Das Tatmesser habe sie sich in der Unterkunft in Geldersheim bei Schweinfurt von einer Familie geholt, mit der sie sich eine Toilette geteilt habe, sagte sie. "Es war alles für mich zu viel." Sie habe die Kontrolle verloren. "Dann habe ich die Kleine getötet." Für den Prozess sind zwei Verhandlungstermine angesetzt. Das Urteil könnte am kommenden Donnerstag gesprochen werden.

Weiterer Fall aus Unterfranken: Tochter zur Prostitution gezwungen? Gericht fällt Urteil gegen Paar aus Franken