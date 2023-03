Ursprungsmeldung: Mutter mit schockierendem Geständnis - "Dann habe ich die Kleine getötet"

Im Prozess um den gewaltsamen Tod eines Babys in einer Flüchtlingsunterkunft nahe der bayerischen Stadt Schweinfurt soll an diesem Donnerstag (02. März 2023, 9 Uhr) der psychiatrische Sachverständige sprechen. Der Experte wird sich aller Voraussicht nach dazu äußern, ob eine psychische Störung bei der angeklagten Mutter des Kindes vorliegen könnte. Die Frage der Schuldfähigkeit ist zentral für die Rechtsfolgen.

Zudem könnten an diesem zweiten Verhandlungstag vor dem Landgericht Schweinfurt bereits Plädoyers und das Urteil folgen. Die Staatsanwaltschaft wirft der Frau Mord vor, dafür könnte sie eine lebenslange Freiheitsstrafe erhalten.

Die Angeklagte hatte zum Prozessauftakt am Montag die Tötung ihres etwa drei Monate alten Mädchens gestanden. Die Frau sprach unter anderem von Hilflosigkeit, Überforderung und Angst, die sie zu der Messerattacke im Ankerzentrum Geldersheim getrieben hätten. Seit der Tat im vergangenen August sitzt sie in Untersuchungshaft.

Mehr als ein halbes Jahr nach der Tötung eines Babys in einer Flüchtlingsunterkunft in Unterfranken hat die angeklagte Mutter die Tat gestanden. Sie sei verzweifelt gewesen, hoffnungslos, niemand habe ihr geholfen, vor allem der Kindsvater nicht.

"Dann habe ich beschlossen, meine Tochter zu töten", sagte die Frau unter Tränen am Montag (27. Februar 2023) vor dem Landgericht Schweinfurt. Die Frau aus Somalia ist wegen Mordes angeklagt. Sie soll im vergangenen August das etwa drei Monate alte Mädchen im Halsbereich mit dem Messer tödlich verletzt haben.

Prozess um getötetes Baby in Schweinfurt: Details zur Tatwaffe

Das Tatmesser habe sie sich in der Unterkunft in Geldersheim bei Schweinfurt von einer Familie geholt, mit der sie sich eine Toilette geteilt habe, sagte sie. "Es war alles für mich zu viel." Sie habe die Kontrolle verloren. "Dann habe ich die Kleine getötet." Für den Prozess sind zwei Verhandlungstermine angesetzt. Das Urteil könnte am kommenden Donnerstag gesprochen werden.

