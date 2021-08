Alle Führerscheine, die vor dem 19. Januar 2013 ausgestellt wurden, müssen in einen neuen befristeten EU-Kartenführerschein umgetauscht werden. Dies soll nach einem gesetzlich verankerten zeitlichen Stufenplan erfolgen.

Nach Angaben der Stadt Schweinfurt ist die erste Umtauschfrist der 19. Januar 2022. Bis zu diesem Stichtag müssen alle Fahrerlaubnisinhaber, die zwischen 1953 und 1958 geboren sind und noch einen alten grauen oder rosa Führerschein besitzen, ihren Führerschein umtauschen.

Fast 4.000 Menschen in Schweinfurt müssen Führerschein umtauschen

Bei der Fahrerlaubnisbehörde der Stadt Schweinfurt stehen bis zu dieser ersten Umtauschfrist fast 4.000 Anträge an. Bisher haben hiervon lediglich rund 500 Menschen ihren Papierführerschein in den neuen Kartenführerschein getauscht. Die Fahrerlaubnisbehörde der Stadt Schweinfurt bittet deshalb den oben genannten Personenkreis alsbald den verpflichtenden Führerscheinumtausch in die Wege zu leiten. Es ist in den nächsten Monaten mit einem erhöhten Andrang zu rechnen.

Der Antrag auf Umtausch des Führerscheines ist bei der Fahrerlaubnisbehörde des aktuellen Wohnsitzes zu stellen. Zur Antragsstellung wird ein gültiges Ausweisdokument, ein aktuelles biometrisches Passbild und der bisherige Führerschein im Original benötigt. Die Verwaltungsgebühren belaufen sich auf 25,30 Euro.

Weitere Informationen zum Führerscheinumtausch können Sie auf der Internetseite der Stadt Schweinfurt nachlesen sowie bei der Fahrerlaubnisbehörde der Stadt Schweinfurt unter den Telefonnummern 09721/51-3523, -3525 oder -3526.