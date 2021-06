Feuerwehreinsatz am Samstagabend - Wohnungsbrand in Unterfranken: Wie das Polizeipräsidium in einer Erstmeldung schreibt, ist am Samstag (19.06.2021) kurz nach 20 Uhr ein Feuer im Landkreis Schweinfurt ausgebrochen.

Laut der Meldung ist das Feuer in der Wernecker Schönbornstraße ausgebrochen. Über Verletzte ist nichts bekannt. Ortskundige werden gebeten, den Bereich zu meiden.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details lesen Sie an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.

Vorschaubild: © Fachdozent/pixabay.com (Symbolbild)