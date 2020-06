Fernseher und Stühle fliegen aus dem Fenster: Schweinfurter Polizei muss gleich zweimal ausrücken

Am Montag gegen 15.45 Uhr beschäftigte ein 25-jähriger Mann die Schweinfurter Polizei über mehrere Stunden.

Zunächst erging eine Mitteilung über eine randalierende Person in einer nahe gelegenen Tankstelle. Beim Eintreffen der Polizei hatte sich der Tatverdächtige bereits wieder entfernt. Es konnte ermittelt werden, dass genannte Person zunächst versuchte eine Wasserflasche im Wert von 2 Euro zu entwenden. Auf den Diebstahl angesprochen tickte der Mann aus und begann Gegenstände herum zu werfen. Zudem riss er Plastikabdeckungen ab und warf diese zu Boden. Im Anschluss ging er flüchtig.

25-Jähriger wirft in einer Tankstelle Gegenstände um sich - später randaliert er daheim

Kurz darauf ging eine neue Meldung bei der Polizei ein, diesmal sollte es sich um mehrere schussähnliche Knallgeräusche gehandelt haben, weiterhin würden aktuell Gegenstände, unter anderem der Fernseher und mehrere Stühle aus einer Wohnung in einen Garten geworfen werden.

Aufgrund der Erstmeldung wurden zahlreiche Einsatzkräfte hinzugezogen und das Gebäude umstellt. Durch das schnelle Eingreifen der Polizei konnte der Verursacher zügig ausgemacht und festgenommen werden. Wie sich herausstellte handelte es sich hierbei auch um den oben genannten Randalierer und Ladendieb aus der Tankstelle.

Eine Durchsuchung nach einer möglichen Waffe verlief negativ. Die wahrgenommenen Knallgeräusche stammten von gezündeten Feuerwerkskörpern, die der Mann in seiner Wohnung abbrannte. Die Gegenstände warf er anscheinend willkürlich aus dem Fenster.

Der Mann stand wahrscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Der Mann stand sichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Aufgrund dessen wurde er zur Verhinderung von weiteren Straftaten in Gewahrsam genommen. Während dieser legte er weiteres fremd- und eigengefährdendes Verhalten an den Tag, was letztendlich eine vorläufige Unterbringung in einem Bezirkskrankenhaus erforderlich machte.