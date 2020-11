Am Dienstagmittag (10. November 2020) ist ein 22-jähriger Mann in Schweinfurt mit einem Busfahrer am Roßmarkt in Streit geraten. Die hinzugerufen Streife konnte den jungen Mann beruhigen, wie das Polizeipräsidium Unterfranken in einer Pressemitteilung berichtet.

Eigentlich schien der Einsatz damit erledigt. Doch schon kurze Zeit später wurden erneut Streifen gerufen. Wie die Polizei berichtet, hat es dem 22-Jährigen "den Vogel rausgehauen" und er rastete komplett in der Stadt aus.

22-Jähriger rastet komplett aus: Es hat ihm "den Vogel rausgehauen"

Er zeigte Passanten den Mittelfinger, schrie lautstark herum, schlug und trat um sich und lief bei vollem Verkehr auf die Straße, sodass mehrere Autos anhalten mussten. Die Polizei brachte den 22-Jährigen, der aus dem Landkreis Kitzingen stammt, aufgrund seines psychischen Ausnahmezustands in ein Krankenhaus.

Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen, die mehr zu dem Vorfall sagen können. Hinweise können bei der Polizeiinspektion Schweinfurt unter der 09721/20022040 gemeldet werden.