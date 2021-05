Schweinfurt vor 1 Stunde

Hausfriedensbruch

Nur aufgefallen, weil er so laut schnarchte: Betrunkener schläft in falscher Wohnung

Ein Betrunkener wollte eigentlich bei einem Freund in Schweinfurt übernachten, allerdings irrte er sich in der Tür und schlief ungewollt in der Wohnung eines 84-Jährigen.