Den aktuellen Stand der COVID-19-Fälle in Stadt und Landkreis Schweinfurt finden Sie in unserer interaktiven Karte - inklusive letztem Stand der Aktualisierung.

Aufgrund der hohen Dynamik der Infektionszahlen kann es vorkommen, dass die Zahlen nicht immer aktuell sind. Regelmäßig überprüfen wir die Zahl der Infizierten im Landkreis und vermelden sie dann hier. Aufgrund der unterschiedlichen Zählweise der Landratsämter, Landesämter und des Robert-Koch-Instituts kann es unterschiedliche Fallzahlen geben. Aktuelle Informationen zur Entwicklung des Coronavirus in Deutschland erfahren Sie in unserem Newsticker.

Update vom 31.05.2021, 21.15 Uhr: Zahlreiche Lockerungen für Schweinfurt

Die Stadt Schweinfurt hat die Inzidenzgrenze von 100 für fünf Tage in Folge unterschritten. Deswegen gilt ab Dienstag, 01. Juni 2021, die Einstufung in den Inzidenzbereich zwischen 50 und 100. Für die Stadt Schweinfurt gelten nun weitere Lockerungen, nachdem bereits am Donnerstag, 27. Mai erste Lockerungen von inzidenzabhängigen Regelungen beschlossen wurden. Die neuen Regelungen betreffen unter anderem die Bereiche Außengastronomie, Sport und Kultur.

Die Stadt Schweinfurt hat heute mit einer erlassenen Allgemeinverfügung in Abstimmung mit dem Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege weitere Öffnungen, Angebote oder Aktivitäten zugelassen. Die Voraussetzung für diese Lockerungen ist, dass hierbei jeweils die von den zuständigen Staatsministerien im Einvernehmen mit dem Staatsministerium für Gesundheit und Pflege erstellten Hygienekonzepte zu beachten sind:

Öffnung der Außengastronomie

Die Außengastronomie darf wieder geöffnet werden, wenn:

eine vorherige Terminbuchung erfolgt ist,

die Kontaktnachverfolgung sichergestellt ist,

ein negativer Corona-Test vorliegt. Das gilt nur, wenn Personen aus unterschiedlichen Hausständen an einem Tisch sitzen. Der Test darf nicht älter als maximal 24 Stunden sein. Alternativ ist auch ein unter Aufsicht des Betreibers durchgeführter Selbsttest oder PCR-Test ausreichend.

mitnahmefähige Speisen und Getränke dürfen jetzt auch wieder zwischen 22:00 und 5:00 Uhr ausgegeben werden.

Öffnung von Kulturstätten

Kinos dürfen wieder öffnen, unter der Voraussetzung, dass Besucherinnen und Besucher vor dem Besuch einen negativen Corona-Test vorlegen können. Der darf nicht älter als maximal 24 Stunden sein. Alternativ ist auch ein unter Aufsicht des Betreibers durchgeführter Selbsttest oder PCR-Test ausreichend

Museen, Ausstellungen, Gedenkstätten, zoologische Gärten und vergleichbare Einrichtungen dürfen öffnen, wobei sich die Anzahl der Besucher am zur Verfügung stehenden Besucherraum orientiert. Dabei muss ein Abstand von eineinhalb Metern eingehalten werden können. Es besteht außerdem eine FFP2-Maskenpflicht sowie die Pflicht, seine Kontaktdaten zu hinterlegen.

Zudem wird die Durchführung von kulturellen Veranstaltungen unter freiem Himmel mit festen Sitzplätzen für bis zu 250 Besucherinnen und Besucher mit einem negativen Corona Testnachweis zugelassen. Der Test darf nicht älter als maximal 24 Stunden sein. Alternativ ist auch ein unter Aufsicht des Betreibers durchgeführter Selbsttest oder PCR-Test ausreichend.

Weitere Lockerungen für Sport im Innenbereich und bei Sportveranstaltungen

Kontaktfreier Sport ist nun unter Einhaltung der Kontaktbeschränkungen auch im Innenbereich möglich. Die Höchstzahl der gleichzeitig in einer Sporthalle anwesenden Personen ergibt sich entsprechend des Rahmenkonzepts Sport aus den örtlichen Gegebenheiten. Kontaktsport und kontaktfreier Sport unter freiem Himmel darf auch in Gruppen bis 25 Personen ausgeübt werden.

Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer benötigen einen negativen Corona-Test. Dieser darf nicht älter als maximal 24 Stunden sein. Alternativ ist auch ein unter Aufsicht des Betreibers durchgeführter Selbsttest oder PCR-Test ausreichend.

Die Testnachweispflicht entfällt, wenn sich zur gemeinsamen kontaktfreien Sportausübung unter freiem Himmel nur Personen aus maximal zwei Haushalten oder maximal fünf Personen, oder Gruppen von bis zu 20 Kindern unter 14 Jahren treffen.

Außerdem ist kontaktfreier Sport in Fitnessstudios nach vorheriger Terminbuchung und mit negativem Corona-Test möglich. Auch hier gilt: Der Corona-Test darf nicht älter als maximal 24 Stunden sein. Alternativ ist auch ein unter Aufsicht des Betreibers durchgeführter Selbsttest oder PCR-Test ausreichend. Für die Zahl der gleichzeitig im Innenbereich anwesenden Personen gilt das, was die Sportstätten im Vorfeld ihren Besuchern kommuniziert haben.

Bei Sportveranstaltungen unter freiem Himmel sind bis zu 250 Zuschauer mit festen Sitzplätzen möglich. Auch hier ist Voraussetzung, dass diese über einen entsprechenden negativen Corona-Test verfügen. Der darf nicht älter als maximal 24 Stunden sein. Alternativ ist auch ein unter Aufsicht des Betreibers durchgeführter Selbsttest oder PCR-Test ausreichend.

Touristische Übernachtungsangebote wieder möglich

Übernachtungsangebote von gewerblichen oder entgeltlichen Unterkünften, insbesondere Hotels, Beherbergungsbetrieben, Jugendherbergen und Campingplätzen, auch zu touristischen Zwecken, sind wieder zulässig. Zulässig sind in diesem Rahmen gastronomische Angebote, auch in geschlossenen Räumen, sowie Kur-, Therapie- und Wellnessangebote gegenüber Übernachtungsgästen. Wichtige Voraussetzung ist hier, dass die Übernachtungsgäste bei der Anreise sowie jede weiteren 48 Stunden einen negativen Corona-Test vorlegen können. Der Test darf nicht älter als maximal 24 Stunden sein. Alternativ ist auch ein unter Aufsicht des Betreibers durchgeführter Selbsttest oder PCR-Test ausreichend.

Lockerungen bei Freizeitangeboten

Der Betrieb von Flussschifffahrt im Ausflugsverkehr, touristischer Bahnverkehr, touristischer Reisebusverkehr sowie Stadt- und Gästeführungen, Kultur- und Naturführungen im Freien sowie die Öffnung von Außenbereichen von medizinischen Thermen ist wieder möglich, sofern Kundinnen und Kunden über einen negativen Corona-Test verfügen. Dieser darf nicht älter als maximal 24 Stunden sein. Alternativ ist auch ein unter Aufsicht des Betreibers durchgeführter Selbsttest oder PCR-Test ausreichend.

Musikalische oder kulturelle Proben von Laien- und Amateurensembles, bei denen mehrere Personen erforderlich sind, sind unter der Voraussetzung eines negativen Tests für Teilnehmende und mit Dokumentation für die Kontaktnachverfolgung wieder möglich. Der Corona-Test darf nicht älter als maximal 24 Stunden sein. Alternativ ist auch ein unter Aufsicht des Betreibers durchgeführter Selbsttest oder PCR-Test ausreichend.

Die Öffnung von Freibädern ist für Besucherinnen und Besucher mit einem entsprechenden negativen Corona-Test und nach vorheriger Terminbuchung wieder geöffnet. Das SILVANA wird zum 03. Juni den Badebetrieb im Außenbereich öffnen.

Auch der Wildpark Schweinfurt ist ab 08. Juni (Sonderöffnungstag, geöffnet von 14.00 bis 18.00 Uhr) wieder für Besucherinnen und Besucher von Mittwoch bis Sonntag von 12.00 bis 16.00 Uhr geöffnet. Voraussetzung für den Einlass ist ein negativer Corona-Test. Dieser darf nicht älter als maximal 24 Stunden sein. Alternativ ist auch ein unter Aufsicht des Betreibers durchgeführter Selbsttest oder PCR-Test ausreichend. Außerdem müssen sich die Besucher vorher online über die Online-Registrierung der regy.me-App registrieren. Aufgrund der gültigen Abstandsregelungen können sich maximal 1.000 Personen zeitgleich im Wildpark aufhalten, somit sind die Tickets auch auf maximal 1.000 Stück beschränkt. Eine Anmeldung ist immer 7 Tage im Voraus möglich. Der Kiosk ist geschlossen, ebenso der Minigolfverleih. Das Tragen einer FFP2-Maske ist auf dem kompletten Wildparkgelände verpflichtend.

Lockerung für Einzelhandel & Dienstleitungen

In allen zulässigerweise geöffneten Ladengeschäften mit Kundenverkehr gelten nun die im Vergleich zur „Bundesnotbremse“ etwas milderen Kundenzahlbegrenzungen. Das bedeutet: Ein Kunde je 10 m² für die ersten 800 m² der Verkaufsfläche sowie zusätzlich ein Kunde je 20 m² für den 800 m² übersteigenden Teil der Verkaufsfläche.

Die Öffnung von sonstigen Ladengeschäften mit Kundenverkehr ist im Rahmen von „Click and Meet“

- für einzelne Kunden,

- nach vorheriger Terminbuchung,

- für einen fest begrenzten Zeitraum,

- unter Beachtung der Quote „ein Kunde pro 40 m² Verkaufsfläche“ erlaubt. Ein negativer Test ist nicht mehr erforderlich.

- für einzelne Kunden, - nach vorheriger Terminbuchung, - für einen fest begrenzten Zeitraum, - unter Beachtung der Quote „ein Kunde pro 40 m² Verkaufsfläche“ erlaubt. Ein negativer Test ist nicht mehr erforderlich. Körpernahe Dienstleistungen dürfen unter den bisher für die Frisöre geltenden Hygieneregeln öffnen; auch hier gibt es keine Testpflicht. Auch die Testpflicht für Frisöre und Fußpflegebetriebe fällt weg.

Öffnung von Schulen und Kindertagesstätten

Nach den Pfingstferien kann in allen Jahrgangsstufen Präsenzunterricht stattfinden, wenn eineinhalb Meter Mindestabstand eingehalten wird, ansonsten erfolgt Wechselunterricht. Die konkrete Entscheidung, ob Präsenz- oder Wechselunterricht stattfindet, obliegt der jeweiligen Einrichtung. Am Präsenzunterricht und an Präsenzphasen des Wechselunterrichts sowie an der Notbetreuung und Mittagsbetreuung dürfen nur Schülerinnen und Schüler teilnehmen, wenn sie sich zwei Mal wöchentlich einem Corona-Test unterziehen.

Das gilt jedenfalls bei fortgesetztem Unterschreiten des Inzidenzwerts von 100. Die Stadtverwaltung geht aber davon aus, dass die Absicht der Staatsregierung, diese Regelung bis zu einem inzidenzwert von 165 anzuwenden, noch vor Ende der Pfingstferien in die 12. Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung aufgenommen wird.

Das gilt jedenfalls bei fortgesetztem Unterschreiten des Inzidenzwerts von 100. Die Stadtverwaltung geht aber davon aus, dass die Absicht der Staatsregierung, diese Regelung bis zu einem inzidenzwert von 165 anzuwenden, noch vor Ende der Pfingstferien in die 12. Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung aufgenommen wird. Kindertagesstätten und vergleichbare Tagesbetreuungseinrichtungen sind im Rahmen des eingeschränkten Regelbetriebs (Betreuung in festen Gruppen) geöffnet.

Außerschulische Bildung, Musik- und Fahrschulen wieder möglich

Außerschulische Bildung, Musik- und Fahrschulen wieder möglich Diese Angebote können wieder stattfinden, wenn der Mindestabstand eingehalten werden kann. Maskenpflicht besteht grundsätzlich, auch am Platz.

Für Gesangs- und Instrumentalunterricht gilt, dass hier ein Mindestabstand von 2 m einzuhalten ist und besondere Maskenpflichten bestehen (Lehrkräfte müssen eine medizinische Maske tragen, Schüler eine FFP2-Maske – beides, soweit es die Art des Unterrichts zulässt).

Lockerung der nächtlichen Ausgangssperre und Kontaktbeschränkungen

Die nächtliche Ausgangssperre, die zuletzt im Stadtgebiet bereits ab 21:00 Uhr galt, entfällt vollständig.

Die Kontaktbeschränkungen werden gelockert. Der gemeinsame Aufenthalt im öffentlichen Raum, in privat genutzten Räumen und auf privat genutzten Grundstücken ist nun mit den Angehörigen des eigenen Hausstands sowie zusätzlich mit den Angehörigen eines weiteren Hausstands, solange dabei eine Gesamtzahl von insgesamt fünf Personen nicht überschritten wird, erlaubt. Kinder unter 14 Jahren bleiben unberücksichtigt.

Ausnahmen von der Testpflicht

Dem Nachweis eines negativen Testergebnisses stehen der Nachweis einer vollständigen Impfung und der Nachweis des Vorliegens einer vorherigen Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 gleich.

Ausgenommen von der Test- und Maskenpflicht sind gem. § 1 Abs. 3 der 12. BayIfSMV ferner Kinder bis zum sechsten Geburtstag.

Maskenpflicht und Alkoholverbot in der Innenstadt bleiben bestehen.

Mit einer weiteren Allgemeinverfügung wurden die Maskenpflicht und das Alkoholkonsumverbot in der Innenstadt verlängert. Danach gilt:

Im Innenstadtbereich von Schweinfurt gilt weiterhin während der Werktage von 10.00 bis 20.00 Uhr die Pflicht, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Folgende Straßen sind hier zu berücksichtigen: Spitalstraße, Kronengässchen, Georg-Wichtermann-Platz, Keßlergasse, Lange Zehntstraße ab/bis Einmündung Stepfgasse, Roßmarkt (bis zu den jeweiligen Einmündungen der Manggasse, Wolfsgasse, Jägersbrunnen und Hohe Brückengasse, Rückertstraße ab/bis Einmündung Burggasse.

Der Konsum von Alkohol ist auf allen öffentlichen Verkehrsflächen im Innenstadtbereich weiterhin ganztägig untersagt. Der Innenstadtbereich wird durch folgende öffentliche Straßen bzw. Grünanlagen begrenzt, wobei diese jeweils noch zum Innenstadtbereich zählen: Gutermann-Promenade bis zur Hahnenhügelbrücke (inklusive Grünflächen bis zum Mainufer), Landwehrstraße, Georg-Schäfer-Straße, Friedrich-Ebert-Straße, Niederwerrner Straße, Am Obertor, Fehrstraße, Am Oberen Marienbach, Paul-Rummert-Ring, Am Zollhof, Am Unteren Marienbach.

Die Allgemeinverfügungen der Stadt Schweinfurt treten ab Dienstag, 01. Juni 2021 in Kraft. Die übrigen Bestimmungen der 12. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung bleiben unberührt.

Update vom 28.05.2021, 20.30 Uhr: Ansturm auf Johnson&Johnson-Impfstoff - Wer wann geimpft werden kann

Schweinfurt hat aufgrund sehr hoher Inzidenzwerte ein Sonderkontingent an Impfstoff erhalten. Wie die Stadt am Freitag (28. Mai 2021) in einer Pressemitteilung berichtet, hat es einen regelrechten Ansturm auf die zweite Anmeldephase zur Impfung mit dem Wirkstoff von Johnson & Johnson gegeben.

Insgesamt haben sich, nachdem am Freitag die Anmeldeportale geschlossen wurden, insgesamt 1733 Menschen aus der Stadt und 3331 Menschen aus dem Landkreis Schweinfurt angemeldet.

"Unter allen Registrierungen, die die Bedingungen für eine Impfung aus dem Sonderkontingent erfüllen, erfolgt eine Priorisierung nach Alter, nicht nach Eingang der Anmeldung. Nach Prüfung der Anmeldelisten steht fest, dass für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Schweinfurt das Stichdatum im März 1993 verläuft. Im Landkreis Schweinfurt können nur die angemeldeten Bürgerinnen und Bürger geimpft werden, die bereits das 60. Lebensjahr erreicht oder überschritten haben", erklärt die Stadt in ihrer Pressemitteilung.

Und weiter: "Alle später geborenen Personen, die sich registriert haben, können aufgrund der nur begrenzt vorhandenen Impfdosen leider nicht mit einem Impfangebot mit diesem Vakzin rechnen. Die Bürgerinnen und Bürger, die gemäß der Alterspriorisierung eine Impfung aus dem Sonderkontingent erhalten, werden in den nächsten Tagen einen Anruf vom Call-Center der Firma 21Dx GmbH, die das Impfzentrum für Stadt und Landkreis Schweinfurt betreibt, angerufen." Im Umkehrschluss heißt dies: Wer keinen Anruf erhält, konnte bei dieser Sonderimpfaktion nicht berücksichtigt werden. Es wird gebeten, von individuellen Rückfragen abzusehen.

Für alle unter 60-Jährigen, die über das Sonderkontingent der Stadt für einen Termin vorgesehen wurden, ist es notwendig, sich vor der Impfung mit dem Johnson & Johnson-Vakzin ausführlich ärztlich aufklären zu lassen.

Die Impfungen mit dem Johnson & Johnson-Vakzin finden in der Drive-In-Impfstrecke am Volksfestplatz statt. Dort können aktuell täglich 400 Menschen geimpft werden.

Update vom 27.05.2021, 19.00 Uhr: Lockerungen ab Samstag - regy.me-App im Einsatz

Die Inzidenz im Stadtgebiet Schweinfurt entwickelt sich laut Angaben der Stadt weiterhin positiv. Ab Samstag (29. Mai 2021) greifen dann die Corona-Regeln, die für Inzidenzen zwischen 100 und 150 gelten, nachdem an fünf aufeinanderfolgenden Tagen die Inzidenz von 150 unterschritten wurde.

So dürfen ab Samstag unter anderem Geschäfte des Einzelhandels wieder für Kunden öffnen - Voraussetzung dafür ist eine vorherige Terminbuchung sowie ein negativer Corona-Test, heißt es am Donnerstag (27. Mai 2021) in einer entsprechenden Pressemitteilung der Stadt. Besteht eine vollständige Genesung oder Impfung mit mindestens 14 Tagen Abstand zur letzten Impfung, entfällt die Testpflicht. Um diese Voraussetzungen möglichst einfach erfüllen und nachweisen zu können, steht die in Schweinfurt entwickelte regy.me-App bereit.

"Die regy.me-App bietet neben der Gästeregistrierung zur Kontaktnachverfolgung zusätzlich zu anderen Anbietern die Möglichkeit, direkt einen Termin für Click & Meet im Einzelhandel, in der Gastronomie oder etwa für den Friseurbesuch zu buchen. Außerdem ist es möglich, direkt in der App ein Testergebnis einzubinden. Bisher ist das an dem jeweils vom Bayerischen Roten Kreuz betriebenen Schnelltestzentrum auf dem Marktplatz und im kommunalen Schnelltestzentrum in der Georg-Wichtermann-Halle durchführbar. Somit vereinigt regy.me alle notwendigen Anforderungen in einer App, um den aktuell geltenden Regelungen gerecht zu werden", heißt es in der Pressemitteilung. Die Nutzung und der Download der App sind kostenlos.

Die Stadt Schweinfurt möchte die Einzelhändler auch von möglichst viel Kontrollen und damit Zusatzaufwand im Ladengeschäft entlasten. Darum kann in der Servicestelle auch der Impfnachweis in der App registriert werden.

Update vom 20.05.2021, 19 Uhr: Allgemeinverfügung der Stadt Schweinfurt verlängert

Folgende Regelungen, die über die Maßnahmen der bayerischen Verordnung und der Bundesnotbremse auf Grund der hohen Zahlen im Stadtgebiet hinausgehen, gelten daher weiterhin:

• Nächtliche Ausgangssperre von 21:00 - 05:00 Uhr.

• Alkoholverbot auf allen öffentlichen Plätzen in der Innenstadt.

• Maskenpflicht von 10:00 - 20:00 Uhr in bekannten Bereichen in der Innenstadt.

• Distanzunterricht in allen Schulen (Ausnahme: Abschlussklassen aller weiterführenden Schularten und Schulen zur sonderpädagogischen Förderung) – entgegen den Vorgaben in der 12. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung gilt der Distanzunterricht in der Stadt Schweinfurt auch für die 4. Klassen der Grundschulen.

• 60 min. Höchstdauer für Gottesdienste und religiöse Zusammenkünfte jeglicher Glaubensausrichtung in Präsenzform – abweichend der 12. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung richtet sich die zulässige Höchstteilnehmerzahl nach der Anzahl der vorhandenen Plätze unter Berücksichtigung eines Mindestabstands von 3 m.

• Regelmäßige Tests für Beschäftigte in Pflege- und Betreuungseinrichtungen nach § 9 der 12. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (Pflegeheime, Einrichtungen für Menschen mit Behinderung, Altenheime) – an zwei verschiedenen Tagen pro Kalenderwoche, in denen der Beschäftigte zum Dienst eingeteilt ist.

• Versammlungen (im Sinne des Artikel 8 des Grundgesetzes) unter freiem Himmel dürfen nur ortsfest durchgeführt werden. Abweichend der 12. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung muss zwischen allen Teilnehmern ein Mindestabstand von 2 m gewahrt werden.

• Versammlungen in geschlossenen Räumen dürfen max. 90 Minuten lang sein.

Die Allgemeinverfügung der Stadt Schweinfurt wird bis einschließlich 31. Mai 2021 verlängert.

Update vom 20.05.2021, 07.30 Uhr: Inzidenz der Stadt gestiegen - OB und Landrat beklagen Impfstoffversorgung

Die Infektionszahlen in Schweinfurt zahlen nach wie vor zu den höchsten in ganz Deutschland. Die Stadt verzeichnet laut Robert-Koch-Institut am Donnerstag einen Wert von 211,5. Im Landkreis liegt die Sieben-Tage-Inzidenz derzeit bei 126,5. Trotzdem hat das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege in einem Schreiben an Landräte und Oberbürgermeister erklärt, dass "die Mengen des Impfstoffs Biontech/Pfizer, die für Erstimpfungen zur Verfügung waren, nicht mehr in gleicher Menge für Zweitimpfungen geliefert werden" könnten. Das Schreiben hatte in vielen Kommunen für Verwirrung und überstürzte Terminabsagen gesorgt.

Die Impfzentren wurden daher aufgefordert, mit dem Impfstoff Biontech ausschließlich Zweitimpfungen durchzuführen. War die erste Impfdose bereits Astrazeneca, soll bei über 60-Jährigen auch als Zweitimpfung Astrazeneca verimpft werden. Für unter 60-Jährige wird der Impfstoff von Moderna als Zweitimpfung empfohlen. Außerdem sollen etwaige Impfstoffreserven, sofern vorhanden, für anstehende Zweitimpfungen aufbewahrt werden.

Jeder, der in einer Arztpraxis seine erste Impfung erhalten hat, soll seine Zweitimpfung auch nur dort erhalten. Das gemeinsame Impfzentrum von Stadt und Landratsamt Schweinfurt geht im Anbetracht der Lieferschwierigkeiten davon aus, dass bis zur Kalenderwoche 25 (beginnend mit dem 21.06.2021) damit gerechnet werden muss, dass nahezu keine Erstimpfungen mehr durchgeführt werden können.

Oberbürgermeister Sebastian Remelé und Landrat Florian Töpper bedauern diese Entwicklung. Sie zeigen sich tief enttäuscht von der noch immer unzulänglichen Impfstoffversorgung, die nun sogar für einen Stopp der Erstimpfungen sorgt. "Das ist gerade für den Raum Schweinfurt, der in den letzten Tagen und Wochen mit überdurchschnittlich hohen Inzidenzwerten zu kämpfen hat, eine Katastrophe. Seit Monaten wird ein Impfturbo angekündigt, der nicht im Ansatz gezündet werden kann. Unser gemeinsames Impfzentrum auf dem Volksfestplatz hat Kapazitäten für dreimal so viele Impfungen - wenn nur ausreichend Impfstoff vorhanden wäre", so Remelé und Töpper.

Mit dem jetzigen Erstimpfungsstopp gehe erneut Vertrauen der Bürger verloren, das dringend gebraucht würde, um eine maximale Durchimpfung der Bevölkerung und damit eine Rückkehr in den Alltag zu erreichen. "Es ist für uns nicht nachzuvollziehen, warum immer wieder eine Steigerung der Impfstofflieferungen angekündigt wird und damit sogar die Aufhebung der Impfpriorisierung begründet wird. Dabei steht sogar zu befürchten, dass der Impfstoff nicht einmal für die fälligen Zweitimpfungen ausreichen könnte", kritisieren die Kommunalpolitiker.

Die Stadt und der Landkreis Schweinfurt haben jeweils 1.600 Impfdosen des Impfstoffes von Johnson & Johnson aus einem Sonderkontingent des Gesundheitsministeriums erhalten. Dieser Impfstoff bietet für alle in Frage kommenden Impfwilligen den Vorteil, dass ein kompletter Impfschutz bereits etwa 14 Tage nach einer einmaligen Impfung erreicht wird. Damit soll zunächst die Priorisierungsgruppe 2 geimpft werden.

Da das Bayerische Impfportal eine Terminierung von Impfungen mit diesem Impfstoff noch nicht ermöglicht, ist jedoch eine gesonderte Anmeldung erforderlich. Stadt und Landratsamt weisen auf folgende Voraussetzugnen hin, um eine Impfung aus dem Sonderkontingent zu erhalten.

60. Lebensjahr muss vollendet sein

Erstwohnsitz in Stadt oder Landkreis Schweinfurt

Interessierte müssen sich zum Einen beim Bayerischen Impfportal registrieren und zum anderen gesondert je nach Wohnort, über die Homepage der Stadt oder desLandratsamtes Schweinfurt. Die Möglichkeit zur Anmeldung besteht im Zeitraum bis 24. Mai 2021, um 12:00 Uhr. Sollten mehr Interessierte als Impfstoff vorhanden sein, wird nach dem Lebensalter eine Reihenfolge gebildet.

Update vom 19.05.2021, 07.45 Uhr: Stadt Schweinfurt den ersten Tag unter 200

Laut Angaben des Robert Koch-Instituts liegt die 7-Tage-Inzidenz am Mittwoch (19. Mai 2021) in der Stadt Schweinfurt nach etlichen Tagen erstmals wieder unter dem Wert von 200 (195).

Der Landkreis liegt bei einer Inzidenz von 130. Hier sinkt die Inzidenz seit einigen Tagen kontinuierlich. In der Stadt bleibt zu hoffen, dass auch hier die Inzidenz nun auf Sinkflug ist.

Update vom 17.05.2021, 07.55 Uhr: Stadt weiter mit höchster Inzidenz in Bayern

Nur noch zwei Regionen in Bayern verzeichnen eine Inzidenz von über 200, an ihrer Spitze steht weiterhin die Stadt Schweinfurt. Am Montag (17.05.2021) liegt der Inzidenzwert laut Robert-Koch-Institut bei 228,4 - der höchste in Deutschland, jedoch gleichauf mit dem Erzgebirgskreis in Sachsen. Dahinter folgt die Stadt Coburg mit 219,1 - beide bayerischen "Hotspots" liegen somit in Franken.

Zwar ist der Wert im Vergleich zum Vortag wieder gesunken (Sonntag: 232), erfahrungsgemäß werden an Montagen allerdings weniger Neuinfektionen gemeldet. Im Landkreis Schweinfurt ist die Inzidenz dagegen über das Wochenende gestiegen und liegt nun bei 131,7.

Update vom 14.05.2021, 07.15 Uhr: Unter den traurigen Spitzenreitern - Schweinfurt ist Corona-Hotspot

Die Stadt Schweinfurt findet sich unter den "Top fünf" der traurigen Spitzenreiter Deutschlands wieder. Mit einer Inzidenz von 260 landet sie auf Platz drei der deutschlandweiten Corona-Hotspots. Die höchste Inzidenz in ganz Deutschland hat derzeit Coburg.

Im Landkreis Schweinfurt liegt die Inzidenz bei 148 und ist im Vergleich zum Vortag wieder etwas angestiegen (139 am Donnerstag).

Update vom 12.05.2021, 10.30 Uhr: Höchste Inzidenz in Franken - Schweinfurt kämpt mit Corona

Frankens Corona-Sorgenkind ist derzeit die Stadt Schweinfurt mit einer Inzidenz von 286 am Mittwoch (12. Mai 2021). Seit dem Wochenende ist die Inzidenz hier täglich gestiegen.

Im Landkreis sieht es dagegen anders aus. Hier sinkt seit dem Wochenende der Wert und liegt derzeit bei 170. In Schweinfurt wird von einem diffusen Infektionsgeschehen ausgegangen, da es kein explizites Ausbruchsgeschehen gibt.

In den umliegenden Landkreisen sind alle Inzidenzen auf Sinkflug.

Update vom 07.05.2021, 14.45 Uhr: Wegen vieler Neuinfektionen: Schweinfurts OB fordert Impfstoff-Sonderkontingent

Aufgrund der aktuellen Inzidenzwerte in der Stadt Schweinfurt (Freitag, 7. Mai laut Robert-Koch-Institut 273) hat Oberbürgermeister Sebastian Remelé in einem Schreiben an den bayerischen Staatsminister für Gesundheit und Pflege, Klaus Holetschek, um ein Sonderkontingent an Corona-Impfstoff gebeten.

"Da kein konkretes Ausbruchsgeschehen in der Stadt Schweinfurt ausgemacht werden kann, müssen wir weiter von einem diffusen Infektionsgeschehen ausgehen. Das bedeutet, wir müssen damit rechnen, dass kurz- und mittelfristig keine erhebliche Entlastung der Situation eintritt. Wir brauchen daher dringend mehr Impfstoff für mehr Sicherheit", so Oberbürgermeister Sebastian Remelé.

So sollen zum einen künftige Mitarbeiter der gerade in Planung befindlichen neuen Schnellteststation im Stadtgebiet geimpft werden. Zum anderen sollen mehr Lehrern Impfangebote gemacht werden können. Dass mit der Abnahme der bevorstehenden Prüfungen betraute Lehrpersonal ist in Schweinfurt aufgrund der besonders hohen Inzidenzlage außergewöhnlich stark von der Infektion bedroht.

Lediglich ein einziger Kreis in Franken ist noch stärker als Schweinfurt von Corona betroffen.

"Für all diese Personen brauchen wir ein Sonderkontingent, um das Impfzentrum darüber hinaus auch für alle Bürger weiter in Betrieb halten zu können. Natürlich soll auch hier weiter geimpft werden können, so dass kein Stillstand entsteht. Die Impfung ist und bleibt der Ausweg aus der Pandemie", erklärt Remelé, dessen Bitte das Bayerische Gesundheitsministerium nun prüft.

Update vom 05.05.2021, 14.50 Uhr: Bayerischer Corona-Hotspot Schweinfurt verschärft Maßnahmen - ab morgen

Mit einem Inzidenzwert von 321,9, den das Robert-Koch-Institut (RKI) am heutigen Mittwoch, 05. Mai 2021, ausweist, ist Schweinfurt weiterhin trauriger Spitzenreiter in Bayern. Bereits seit Sonntag, 02. Mai übersteigt die Inzidenz in der Stadt Schweinfurt den landesweiten Durchschnitt von 131,1 (Robert-Koch-Institut, 04.05.2021) um mehr als das Doppelte. Dieser enorme Anstieg der Zahlen zwingt die Stadt Schweinfurt zum Handeln, weshalb mit Wirkung zum morgigen Donnerstag, 06. Mai eine neue Allgemeinverfügung in Kraft tritt. Diese enthält folgende zusätzliche bzw. verschärfte Regelungen:

Bis auf die Abschlussklassen aller Schulen zur sonderpädagogischen Förderung müssen alle Schulen in der Stadt Schweinfurt in den Distanzunterricht – dies gilt entgegen den Vorgaben in der 12. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung auch für die 4. Klassen der Grundschulen und die 11. Jahrgangsstufe der Gymnasien und Fachoberschulen .

aller Schulen zur sonderpädagogischen Förderung müssen – entgegen den Vorgaben in der 12. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung für die und die . Gottesdienste und religiöse Zusammenkünfte jeglicher Glaubensausrichtung in Präsenzform werden auf eine Höchstdauer von 60 Minuten beschränkt. Zudem gilt abweichend der 12. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung für Gottesdienste, dass sich die zulässige Höchstteilnehmerzahl nach der Anzahl der vorhandenen Plätze richtet , bei denen ein Mindestabstand von 3 Metern zu anderen Plätzen eingehalten werden kann.

und religiöse Zusammenkünfte jeglicher Glaubensausrichtung in werden auf eine beschränkt. Zudem gilt abweichend der 12. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung für Gottesdienste, dass sich die nach der , bei denen ein werden kann. Die nächtliche Ausgangsperre beginnt in der Stadt Schweinfurt um 21.00 Uhr.

beginnt in der Stadt Schweinfurt um Jeder Beschäftigte in Pflegeheimen und Einrichtungen für Menschen mit Behinderung, etc. hat sich regelmäßig, an zwei verschiedenen Tagen pro Kalenderwoche , in denen der Beschäftigte zum Dienst eingeteilt ist, einem Corona-Test zu unterziehen und das Ergebnis auf Verlangen der Leitung der Einrichtung oder der Stadt Schweinfurt vorzulegen.

und Einrichtungen für Menschen mit Behinderung, etc. hat sich regelmäßig, , in denen der Beschäftigte zum Dienst eingeteilt ist, und das Ergebnis auf Verlangen der Leitung der Einrichtung oder der Stadt Schweinfurt vorzulegen. Versammlungen unter freiem Himmel muss abweichend der 12. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung zwischen allen Teilnehmern ein Mindestabstand von 2 Metern gewahrt und jeder Körperkontakt mit anderen Versammlungsteilnehmern oder Dritten vermieden werden

muss abweichend der 12. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung und jeder Körperkontakt mit anderen Versammlungsteilnehmern oder Dritten vermieden werden Versammlungen in geschlossenen Räumen werden auf eine Höchstdauer von 90 Minuten beschränkt.

werden auf eine beschränkt. Versammlungen unter freiem Himmel dürfen nur ortsfest durchgeführt werden.

Aufgrund des aktuellen Inzidenzwertes muss auch die geplante Öffnung des Schweinfurter Wildparks erneut verschoben werden. Der Wildpark an den Eichen bleibt vorerst geschlossen. Über die verschärften Regelungen hinaus gelten natürlich die Maßnahmen, die der Freistaat Bayern in der 12. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung angeordnet hat sowie die bereits bekannten Regelungen innerhalb der Stadt Schweinfurt, wie die Maskenpflicht werktäglich in der Zeit von 10:00 bis 20:00 Uhr in der Innenstadt.

Update vom 04.05.2021, 07.45 Uhr: Schweinfurt ist unter den bundesweiten Corona-"Spitzenreitern"

Mit einer 7-Tage-Inzidenz von 331,1 laut Angaben des Robert Koch-Instituts gehört die Stadt Schweinfurt zu den Corona-"Spitzenreitern" in ganz Deutschland.

Die Stadt entpuppte sich zum regelrechten Corona-Hotspot. Seit einer Woche steigt die Inzidenz stetig an. Noch vor einer Woche lag die Inzidenz bei 178.

Der Landkreis Schweinfurt "knackte" am Dienstag (04. Mai 2021) den Inzidenz-Wert von 200 (202). Noch am Vortag lag die Inzidenz bei 187. Hier schwankt die Inzidenz täglich, weshalb keine klare Tendenz auszumachen ist.

