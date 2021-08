Den aktuellen Stand der COVID-19-Fälle in Stadt und Landkreis Schweinfurt finden Sie in unserer interaktiven Karte - inklusive letztem Stand der Aktualisierung.

Aufgrund der hohen Dynamik der Infektionszahlen kann es vorkommen, dass die Zahlen nicht immer aktuell sind. Regelmäßig überprüfen wir die Zahl der Infizierten im Landkreis und vermelden sie dann hier. Aufgrund der unterschiedlichen Zählweise der Landratsämter, Landesämter und des Robert-Koch-Instituts kann es unterschiedliche Fallzahlen geben. Aktuelle Informationen zur Entwicklung des Coronavirus in Deutschland erfahren Sie in unserem Newsticker.

Update vom 23.08.2021, 08.30 Uhr: Erste Stadt mit Inzidenz über 100

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts hat die Stadt Schweinfurt am Montagmorgen (23. August 2021) mit einer Inzidenz von 101 die höchste in ganz Franken. Bereits am Sonntag (22. August 2021) sind härtere Corona-Maßnahmen in Kraft getreten, nachdem es bei einer Geburtstagparty einen Corona-Ausbruch gegeben hat und über 150 Menschen in Quarantäne mussten.

Impfpass-Hüllen: Die besten Angebote bei Amazon ansehen

Ob die Stadt weitere Maßnahmen ergreift, um dem Infektionsgeschehen Herr zu werden, ist bislang nicht bekannt. Seit Montagmorgen gelten in Bayern allerdings neue Corona-Regeln, die bereits ab einer Inzidenz von 35 greifen.

Update vom 20.08.2021, 10.30 Uhr: Höchste Inzidenz in Franken - Ausbruch nach Party

Mit einer Inzidenz von 64 hat Schweinfurt am Freitag (20. August 2021) die höchste in ganz Franken. Wie der BR berichtet, hat es einen Corona-Ausbruch nach einer Geburtstagsfeier am vergangenen Wochenende gegeben. Dort hatten sich zunächst vier Gäste mit dem Virus infiziert. Jetzt wurden an die 150 Kontaktpersonen ermittelt. Das Landratsamt Schweinfurt bittet alle Gäste der Party darum, sich dringend testen zu lassen.

Seit drei Tagen liegt die Inzidenz über dem Schwellenwert von 50. Das Landratsamt geht davon aus, dass aufgrund des Ausbruchsgeschehens erstmal keine Besserung in Sicht sein wird. Mit der Überschreitung des Schwellenwerts treten schärfere Corona-Regeln in Kraft, welche erst wieder zurückgenommen werden, sobald der Wert von 50 fünf Tage unterschritten wurde. Folgende Regeln greifen ab Sonntag (22. August 2021):

maximal zehn Personen aus dem eigenen und zwei weiteren Haushalten dürfen sich treffen

Geimpfte und Genese zählen hierbei nicht dazu

Öffentliche und private Veranstaltungen aus besonderem Anlass werden auf maximal 25 Personen in Innenräumen und 50 Personen im Außenbereich reduziert

Hierbei gilt für nicht geimpfte und nicht genesene Personen eine Testpflicht

Sportzuschauer und Zuschauer bei Kulturveranstaltungen benötigen einen Testnachweis, ausgenommen Geimpfte und Genesene sowie Kinder unter 6 Jahren

Kontaktfreier Sport ist in Gruppen bis 10 Personen oder unter freiem Himmel mit bis zu 20 Kindern unter 14 Jahren ohne Testnachweis zulässig. Mit Testnachweis ist Sport jeder Art ohne Personenbegrenzung zulässig

Bei der Nutzung von Freizeiteinrichtungen jeglicher Art, wie Freizeitparks, Indoorspielplätzen oder vergleichbaren ortsfesten Einrichtungen, Kinos, Theater, Bühnen, Badeanstalten, Hotelschwimmbädern, Thermen, Wellnesszentren, Saunen, Spielhallen, Spielbanken und Wettannahmestellen müssen die Besucher einen Testnachweis vorlegen, ausgenommen Geimpfte und Genesene sowie Kinder unter 6 Jahren.

In Museen, Ausstellungen, Zoos, etc. besteht keine Testpflicht.

In Museen, Ausstellungen, Zoos, etc. besteht keine Testpflicht. In der Gastronomie dürfen nur Gäste gemäß der Kontaktbeschränkung an einem Tisch sitzen. Sitzen Gäste aus mehreren Hausständen an einem Tisch bedürfen diese eines Testnachweises, ausgenommen Geimpfte und Genesene sowie Kinder unter 6 Jahren

Bei Beherbergungen benötigen Gäste zusätzlich zum bei der Ankunft erforderlichen Testnachweis für jede weitere 48 Stunden einen Testnachweis, ausgenommen Geimpfte und Genesene sowie Kinder unter 6 Jahren

Im Übrigen gelten die sonstigen Regelungen der 13. BayIfSMV sowie der gültigen Allgemeinverfügung der Stadt Schweinfurt

Des Weiteren gilt für alle nicht geimpften und nicht genesenen Personen eine Testpflicht in jeglichen Innenräumen, so die Stadt Schweinfurt in einer entsprechenden Pressemitteilung am Freitagmittag.

Update vom 18.08.2021, 10.30 Uhr: Inzidenz sprunghaft angestiegen - Stadt Schweinfurt mit höchster Inzidenz in Franken

Die Inzidenz in der Stadt Schweinfurt ist in den letzten Tagen immer weiter angestiegen. Heute beträgt sie 60 und ist damit die höchste in Franken. Gestern und vorgestern war die Inzidenz noch bei 43. Am 11.08. war sie noch bei 17 gelegen.

Im Landkreis Schweinfurt ist die Inzidenz heute bei 25 und damit im Vergleich zum Vortag (21) ebenfalls gestiegen.

Das Gesundheitsamt für Landkreis und Stadt Schweinfurt kann diesen Anstieg, aber auch den Anstieg im Landkreis, hauptsächlich auf Urlaubsrückkehrer aus dem Ausland zurückführen. Konkret konnten zwei Urlaubergruppen aus Kroatien mit insgesamt zehn Personen aus Stadt und Landkreis Schweinfurt nachverfolgt werden. Das Gesundheitsamt erwartet in diesem Zusammenhang eine weitere Zunahme durch vermehrte Reiserückkehrer im Laufe der aktuellen Ferienzeit. Positiv getestete Urlaubsrückkehrer oder deren Kontaktpersonen kommen zum normalen Infektionsgeschehen hinzu, was sich folglich in den gestiegenen Inzidenzzahlen niederschlägt. Eine positiv getestete Person in der Stadt Schweinfurt fließt mit einem steigernden Faktor von 1,8 in die 7-Tage-Inzidenz ein.

Update vom 14.08.2021, 13.45 Uhr: Binnen weniger Tage - Inzidenz in Schweinfurt enorm gestiegen

Binnen weniger Tage hat sich die Inzidenz in der Stadt Schweinfurt mehr als verdoppelt. Am Dienstag (11. August 2021) lag der Wert nach Angaben des Robert Koch-Instituts noch bei 17. Am heutigen Samstag (14. August 2021) hat Schweinfurt eine Inzidenz von 39.

Würden die Beschlüsse des letzten Bund-Länder-Gipfels bereits jetzt gelten, hätte der Wert von 39 bereits Auswirkungen auf die Corona-Regeln in Schweinfurt. Welche Corona-Regeln gelten würden, liest du hier.

Update vom 02.08.2021, 15.30 Uhr: Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren können sich am Volksfestplatz impfen lassen

Die Bayerische Staatsregierung hat beschlossen, dass allen Kindern und Jugendlichen ab 12 Jahren ab Mitte August ein Impfangebot gemacht werden soll. Stadt und Landratsamt Schweinfurt haben daher gemeinsam mit der Betreiberfirma 21DX GmbH vereinbart, dass ab dem 4. August immer mittwochs zwischen 11:00 und 19:00 Uhr spezielle Impftage für Kinder und Jugendliche im Impfzentrum auf dem Volksfestplatz angeboten werden. Vor der Impfung prüft der Impfarzt in Absprache mit einem gesetzlichen Vertreter, ob eine Impfung angebracht ist und keine medizinischen Gründe bestehen, die gegen eine Impfung sprechen würden. So muss bei der Erstimpfung einer Person zwischen 12 und 16 Jahren mindestens ein Elternteil, das sich ausweisen kann, bei der Impfaufklärung anwesend sein. Bei der Zweitimpfung kann, nach Absprache, eine schriftliche Zustimmung des gesetzlichen Vertreters ausreichen.

Der Impfstoff von BioNTech/Pfizer ist bereits seit dem 31. Mai 2021 innerhalb der EU ab 12 Jahren zugelassen, der Impfstoff von Moderna seit dem 26. Juli 2021. Die Standige Impfkommission beim Robert-Koch-Institut (STIKO) hat die Impfung gegen das Coronavirus allgemein empfohlen. Nach der aktuellen STIKO-Empfehlung vom 10.06.2021 wird der Einsatz von BioNTech/Pfizer bei Kindern und Jugendlichen im Alter von 12 bis 17 Jahren ohne Vorerkrankungen nicht allgemein empfohlen, ist aber nach ärztlicher Aufklärung und bei individuellem Wunsch und Risikoakzeptanz des Kindes oder Jugendlichen bzw. der Sorgeberechtigten möglich.

Auch für die Impftage für Kinder und Jugendliche jeden Mittwoch zwischen 11:00 und 19:00 Uhr im Impfzentrum auf dem Volksfestplatz ist keine Registrierung bzw. vorherige Terminvereinbarung notwendig. Der Impfausweis und ein gültiger Lichtbildausweis sind nötig (letzterer muss auch zwingend von dem begleitenden Elternteil oder gesetzlichen Vertreter vorgelegt werden). Auch wenn am Mittwoch nun bevorzugt Kinder und Jugendloche geimpft werden können, steht das Impfzentrum selbstverständlich auch an diesem Tag jeder Bürgerin und jedem Bürger offen, der geimpft werden will.

Update vom 06.07.2021, 18.45 Uhr: Impfen ohne Registrierung und Termin möglich

Die Corona-Schutzimpfung ist der Ausweg aus der Pandemie und damit die Rückkehr in ein normales Leben. Doch auf dem Weg dorthin ist nun ein Wendepunkt erreicht. Zum Ende der Woche werden alle registrierten Impfwilligen aus Stadt und Landkreis Schweinfurt ihre Erstimpfung erhalten haben – Impfzentrum und Impfstellen haben dann ihre Wartelisten abgearbeitet. Das teilte die Stadt Schweinfurt mit.

Von 169.000 Einwohnern aus Stadt und Landkreis Schweinfurt gesamt sind dann in den Impfzentren, den Krankenhäusern und bei den niedergelassenen Ärzten rund 86.000 Menschen bzw. ca. 51 % erstgeimpft worden. Bezogen auf die 145.500 Einwohner über 16 Jahre beträgt die Impfquote 59%. Hinzu kommt noch eine unbekannte Zahl an Impfungen durch die Betriebsärzte.

Zu wenig, um das Virus wirklich eindämmen zu können. Deshalb haben Stadt und Landratsamt Schweinfurt in Abstimmung mit dem Dienstleister des Impfzentrums, der Firma 21Dx, beschlossen, den Weg zur Impfung zu erleichtern.

Ab Montag, 12. Juli 2021 öffnet das gemeinsame Impfzentrum auf dem Volksfestplatz für alle Bürgerinnen und Bürger ab 16 Jahren ohne vorherige Registrierung und/oder Terminvereinbarung. Es können sich ab sofort auch Personen impfen lassen, die nicht in Stadt und Landkreis Schweinfurt wohnen.

Eine Impfung ist im Impfzentrum zu folgenden Zeiten möglich: Montag bis Sonntag 11:00-19:00 Uhr

Auch können ab sofort Personen, die ihre Erstimpfung nicht im Impfzentrum erhalten haben, für die Zweitimpfung im Impfzentrum Schweinfurt (lokale Impfstellen ausgenommen!) vorstellig werden.

Auch die Impfstellen in Gerolzhofen und Werneck öffnen am Montag, 12. Juli 2021 und am Donnerstag, 15. Juli 2021 ohne Terminvereinbarung und ohne vorherige Registrierung im Zeitraum von 11:00-19:00 Uhr.

Ab der Folgewoche werden an den Impfstellen in Gerolzhofen und Werneck nur noch die vereinbarten Zweitimpfungen verabreicht. Neue Erstimpftermine können dann direkt im Impfzentrum Schweinfurt, bei Sonderaktionen „Impfen vor Ort“ sowie bei den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten wahrgenommen werden.

Sonderimpfaktionen

Zusätzlich werden bereits ab Freitag 09. Juli 2021 folgende Sonderimpfaktionen „Impfen vor Ort“ angeboten:

Freitag, 09. Juli von 10:00-18:00 Uhr : auf dem Parkplatz vor dem Marktkauf im Gewerbegebiet Hafen, Carl-Benz-Straße, Schweinfurt

: auf dem Parkplatz vor dem Marktkauf im Gewerbegebiet Hafen, Carl-Benz-Straße, Schweinfurt Samstag, 10. Juli von 10:00-18:00 Uhr : auf dem Parkplatz vor dem Kaufland, Hauptbahnhofstraße, Schweinfurt

: auf dem Parkplatz vor dem Kaufland, Hauptbahnhofstraße, Schweinfurt Sonntag, 11. Juli von 13.00-17.00 Uhr : im Steigerwaldzentrum, Talgrund, Handthal

: im Steigerwaldzentrum, Talgrund, Handthal Freitag, 16. Juli von 10:00-18:00 Uhr : an der Wohnscheibe, Hermann-Barthel-Straße, Schweinfurt Bergl

: an der Wohnscheibe, Hermann-Barthel-Straße, Schweinfurt Bergl Samstag, 17. Juli von 10:00-16:00 Uhr: auf dem Parkplatz vor dem CAP Markt, Am Deutschhof, Schweinfurt

Auch die Angebote vor Ort richten sich an alle Personen ab 16 Jahren unabhängig vom Wohnort. Auch hierfür ist keine Registrierung oder Terminvereinbarung erforderlich.

Sofern möglich, bitten Stadt und Landratsamt Schweinfurt bei allen Angeboten jedoch trotzdem um eine vorherige Registrierung unter https://impfzentren.bayern/citizen/, um vor Ort einen möglichst geringen Aufwand und damit ein schnelleres Impfen zu ermöglichen.

Das sollten Sie zum Impfen mitbringen

WICHTIG: Bringen Sie nach Möglichkeit Ihren Impfpass mit (bei fehlendem Impfpass wird vor Ort eine entsprechende Bescheinigung ausgestellt). Zudem muss ein gültiger Lichtbildausweis (Personalausweis, Reisepass oder Führerschein) vorgelegt werden können.

Hier wird der Impfbus in Schweinfurt und im Landkreis Schweinfurt stehen

Darüber hinaus wird ab Montag, 12. Juli ein Impfbus in Stadt und Landkreis Schweinfurt unterwegs sein, der an folgenden Stationen Halt macht:

Montag, 12. Juli: 08:00 bis 12:00 Uhr Schonungen EDEKA-Aktivmarkt (Parkplatz) / 14:00 bis 18:00 Uhr Bergrheinfeld EDEKA-Aktivmarkt (Parkplatz)

08:00 bis 12:00 Uhr Schonungen EDEKA-Aktivmarkt (Parkplatz) / 14:00 bis 18:00 Uhr Bergrheinfeld EDEKA-Aktivmarkt (Parkplatz) Dienstag, 13. Juli: 08:00 - 12:00 Uhr Gochsheim EDEKA-Aktivmarkt (Parkplatz) / 14:00 - 18:00 Uhr Schwebheim REWE (Parkplatz)

08:00 - 12:00 Uhr Gochsheim EDEKA-Aktivmarkt (Parkplatz) / 14:00 - 18:00 Uhr Schwebheim REWE (Parkplatz) Mittwoch, 14. Juli: 08:00 - 12:00 Uhr Werneck EDEKA-Aktivmarkt (Parkplatz) /14:00 - 18:00 Uhr Euerbach REWE (Parkplatz)

08:00 - 12:00 Uhr Werneck EDEKA-Aktivmarkt (Parkplatz) /14:00 - 18:00 Uhr Euerbach REWE (Parkplatz) Samstag, 17. Juli: 08:30 - 16:00 Uhr Marktplatz Schweinfurt (Bauernmarkt)

„Es liegt jetzt an jedem Einzelnen, wie schnell wir die Pandemie überwinden. Wir appellieren daher erneut und noch eindringlicher an alle, die bisher von einer Impfung abgesehen haben: Informieren Sie sich, sprechen Sie mit Ihrem Hausarzt über Ihre Bedenken und wägen Sie erneut die Risiken einer Impfung mit denen einer Coronainfektion ab. Wir bitten Sie darüber hinaus, Ihre Entscheidung im Sinne der gesamten Gesellschaft zu überdenken. Eine Impfung ist nun leichter denn je zu erhalten“, so Oberbürgermeister Sebastian Remelé und Landrat Florian Töpper.

Grund für die Öffnung der Impfstellen und vor allem der Sonderimpfaktionen ist ein starker Abfall der Registriertenzahlen in kurzer Zeit. Wiesen am vergangenen Donnerstag, 01. Juli 2021, die Wartelisten noch gut 12.000 Registrierte aus, sind es Stand Dienstag, 06. Juli, nur noch ca. 2.000. Dies liegt nach Einschätzungen von Stadt und Landratsamt an zahlreichen Abmeldungen von trotz bereits erhaltener Impfung weiterhin registrierten Personen. Diese haben nach Wegfall der Impfpriorisierung zum Freitag, 02. Juli 2021 möglicherweise nun ihre Impfeinladung erhalten und diese zum Anlass der Aktualisierung der Daten im System genommen.

Update vom 05.07.2021, 18.15 Uhr: Alkoholverbot in der Innenstadt wird verlängert

Die Infektionslage in der Stadt Schweinfurt hält sich stabil unter dem Inzidenzwert von 50 (Inzidenzwert, 05. Juli laut Robert-Koch-Institut 11,2). Das teilte die Stadt Schweinfurt in einer Pressemitteilung mit.

Das bisher gültige Alkoholverbot in der Innenstadt bleibt bestehen.

Zudem konnte nach den jüngsten Feststellungen der Stadt Schweinfurt der dort bisher regelmäßig stattfindende Alkoholkonsum durch die bisher getroffene und nun verlängerte Maßnahme spürbar reduziert werden. Auch das trägt zu einer weiteren Stabilisierung des Infektionsgeschehens bei.

Der Bereich, für den das ganztägige Alkoholverbot gilt, wird durch folgende öffentliche Straßen bzw. Grünanlagen begrenzt, wobei diese jeweils noch zum Innenstadtbereich zählen:

Gutermann-Promenade bis zur Hahnenhügelbrücke (inkl. Grünflächen bis zum Mainufer),

Landwehrstraße,

Georg-Schäfer-Straße,

Friedrich-Ebert-Straße,

Niederwerrner Straße,

Am Obertor,

Fehrstraße,

Am Oberen Marienbach,

Paul-Rummert-Ring,

Karl-Georg-Krug-Promenade,

Am Zollhof,

Am Unteren Marienbach.

Update vom 25.06.2021: Impfangebot für Menschen über 60

Schweinfurter*innen über 60 Jahre erhalten Impfangebot mit Astrazeneca: Am Samstag, dem 26.06.2021 erhalten alle Bewohner*innen der erweiterten Schweinfurter Innenstadt im Alter von über 60 Jahren ein Impfangebot mit Astrazeneca. Dies erfolgt im Rahmen der organisierten Sonderimpfaktion der Stadt Schweinfurt und der 21Dx GmbH.

Nach Angaben der Stadt Schweinfurt sind die Infektionen mit dem Coronavirus im Bereich der erweiterten Innenstadt besonders hoch. Grund dafür seien die sehr beengten Wohnverhältnisse. Personen über 60 Mit Wohnsitz in der Schweinfurter Innenstadt erhalten Impfangebot mit Astrazeneca

Die Vorsitzende des Seniorenbeirats, des Beirats für Menschen mit Behinderung und des Integrationsbeirats der Stadt Schweinfurt begrüßen die Sonderimpfaktion und werben für eine rege Beteiligung. Die Stabsstelle "gerne daheim in Schweinfurt" stellt bei Bedarf Übersetzende in türkischer und russischer Sprache für Fragen oder sonstige Hilfe zur Verfügung.

Eine Registrierung zur Sonderimpfaktion ist nicht erforderlich. Deshalb müssen Impfwillige möglicherweise mit einer längeren Wartezeit rechnen. Bei der Impfaktion werden die Wartenden jedoch mit kleinen Wasserflaschen versorgt. Zudem stellt die zweite Bürgermeisterin Sorya Lippert mit dem Verein "Interkult e.V." kleine Snacks zur Stärkung vor oder nach der Impfung zur Verfügung. Außerdem erhalten alle Impflinge nach der Impfung ein kleines Dankeschön, solange der Vorrat reicht.

Update vom 24.06.2021, 13.00 Uhr: Endlich - Schweinfurt darf als letzte Stadt in Franken lockern

Als letzte Stadt in Bayern kann nun auch Schweinfurt die Corona-Maßnahmen lockern. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Donnerstag (24. Juni 2021) mit 20,6 den fünften Tag infolge unter 50, wie aus der Statistik des Robert Koch-Instituts (RKI) hervorging, so ein Bericht der dpa. Am Samstag (26. Juni 2021) sollen nach einem Karenztag nun erste Lockerungen gelten. Seit dem Wochenende war die Stadt als einzige unter den 96 Landkreisen und kreisfreien Städten des Freistaats noch über der 50er-Marke. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Bayern insgesamt liegt nun bei 7,9.

Corona-Selbsttest online kaufen: Angebot bei Aponeo anschauen

Schweinfurt hat turbulente Monate hinter sich: Anfang März machte die Stadt Schlagzeilen mit dem niedrigsten Inzidenzwert in Deutschland - etwa drei Monate später hatte sie die höchsten Werte. Anfang Mai lag die Sieben-Tage-Inzidenz noch bei 331,3. Inzwischen belegt Schweinfurt bundesweit den fünften Platz der höchsten Inzidenzen. Auf Platz eins liegt Zweibrücken in Rheinland-Pfalz, gefolgt von den Landkreisen Lichtenfels, Miesbach und Groß-Gerau.

Update vom 21.06.2021, 18.00 Uhr: Maskenpflicht bleibt bestehen, Alkoholverbot in der Innenstadt ausgeweitet

Zwar sinken die Inzidenzwerte in der Stadt Schweinfurt, so dass sich die Stadt seit Sonntag, 20. Juni mit einem Inzidenzwert von 41,2 nun auch unter dem Wert von 50 befinden. Dennoch liegt die Inzidenz damit im bundesweiten Vergleich immer noch überdurchschnittlich hoch, so dass die Stadt Schweinfurt ihre bestehende Allgemeinverfügung erneut um eine Woche verlängert. Dies gab die Stadt über eine Pressemitteilung bekannt.

Diese beinhaltet die Maskenpflicht in der Keßlergasse werktags von 10 bis 20 Uhr, die unverändert verlängert wird.

Das ganztägige Alkoholverbot auf allen öffentlichen Verkehrsflächen im Innenstadtbereich wurde geringfügig erweitert. Anlass dafür waren die polizeilichen Feststellungen insbesondere des letzten Wochenendes. Hiernach wurden am Mainufer auch zwischen dem Jugendgästehaus und dem Bahnhaltepunkt Schweinfurt Stadt mehrere Gruppen Alkohol trinkender junger Erwachsener angetroffen. Die bisher kurz nach dem Gebäude des Hauptzollamts Schweinfurt endende Verbotszone wurde daher auf den Bereich bis zum Bahnhaltepunkt Schweinfurt Stadt verlängert.

Diese Allgemeinverfügung gilt vorerst bis einschließlich 28. Juni. Danach wird eine neue Einschätzung entsprechend der weiteren Entwicklung des Infektionsgeschehens in der Stadt Schweinfurt erfolgen.

Update vom 17.06.2021, 07.00 Uhr: Inzidenz drastisch gesunken - Lockerungen in Sicht?

Die Stadt Schweinfurt dürfte sich freuen: Die Inzidenz ist von Mittwoch (84) auf Donnerstag (17. Juni 2021) auf einen Wert von 56 gesunken. Zwar führt die fränkische Stadt noch immer das deutschlandweite RKI-Dashboard an, allerdings hat sich die Lage wohl deutlich gebessert.

Sollte die Inzidenz in den nächsten Tagen unter den Schwellenwert sinken und sich dort stabiliseren, könnten auch hier endlich umfangreiche Lockerungen in Kraft treten. Dann wäre - bislang - die Corona-Karte für Franken komplett im grünen Bereich. Im Landkreis Schweinfurt ist das schon der Fall - hier liegt die Inzidenz aktuell bei 10.

Update vom 16.06.2021, 08.00 Uhr: Schweinfurt kommt nicht von den hohen Zahlen weg

In der Stadt Schweinfurt bessert sich die Corona-Lage einfacht nicht. Am Mittwoch (16. Juni 2021) ist die Inzidenz im Corona-Hotspot im Vergleich zum Vortag (80) sogar nochmal gestiegen - auf einen Wert von 84.

Schweinfurt ist und bleibt damit mit Abstand Corona-Hotspot in Deutschland. Zum Vergleich: Auf dem deutschlandweiten RKI-Dashboard folgt der fränkischen Stadt auf Platz 1 mit einer weit niedrigern Inzidenz von 58,6 die Stadt Lindau.

Die Stadt versucht mit verschiedenen Maßnahmen von den hohen Zahlen wegzukommen. Ob und wann diese fruchten werden, bleibt abzuwarten.

Update vom 14.06.2021, 20 Uhr: Maskenpflicht in der Keßlergasse und Alkoholverbot in der Innenstadt bleiben bestehen

Die Stadt Schweinfurt verlängert ihre bestehende Allgemeinverfügung. Diese beinhaltet die Maskenpflicht in der Keßlergasse werktags von 10 Uhr bis 20 Uhr sowie ein ganztägiges Alkoholverbot auf allen öffentlichen Verkehrsflächen im Innenstadtbereich.

Der Innenstadtbereich wird durch folgende öffentliche Straßen bzw. Grünanlagen begrenzt, wobei diese jeweils noch zum Innenstadtbereich zählen:

Gutermann-Promenade bis zur Hahnenhügelbrücke (inklusive Grünflächen bis zum Mainufer),

Landwehrstraße,

Georg-Schäfer-Straße,

Friedrich-Ebert-Straße,

Niederwerrner Straße,

Am Obertor,

Fehrstraße,

Am Oberen Marienbach,

Paul-Rummert-Ring,

Paul-Rummert-Ring, Am Zollhof,

Am Unteren Marienbach.

Diese Allgemeinverfügung gilt vorerst bis einschließlich 21. Juni. Danach wird eine neue Einschätzung entsprechend der weiteren Entwicklung des Infektionsgeschehens in der Stadt Schweinfurt erfolgen.

Alle Rechtsgrundlagen wie die gültige Allgemeinverfügung der Stadt Schweinfurt sowie auch die 13. Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung sind auf der Internetseite der Stadt Schweinfurt unter www.schweinfurt.de einsehbar.

Update vom 14.06.2021, 12.40 Uhr: Inzidenzwerte bald wieder auf Sinkflug? - Infektionsketten konnten wohl unterbrochen werden

Die Stadt Schweinfurt kämpft mit einer hohen 7-Tage-Inzidenz, die am Montag (14. Juni 2021) einen Wert von 82 aufweist. Noch am Sonntag (13. Juni 2021) lag der Wert bei 86. Wie die Stadt Schweinfurt in einer Pressemitteilung erklärt, haben Infektionen in zwei größeren Familien für den erneuten Anstieg in der Stadt gesorgt.

Beide betroffene Familien wohnen in der Schweinfurter Innenstadt und befanden sich bereits in Quarantäne. "Bislang konnte keine Verbindung zwischen den Familien festgestellt werden, auch ist derzeit keine vorangegangene Feierlichkeit bekannt, die Auslöser der Infektionen hätte sein können", schreibt die Stadt und weiter: "Ausdrücklich betont wird an dieser Stelle, dass sich beide Familien sehr kooperativ verhalten. Es ist deshalb davon auszugehen, dass die Quarantäneanordnungen beachtet werden und so die Infektionskette unterbrochen werden konnte. Kommen keine weiteren Neuinfektionen dazu, ist mit einer schnellen Absenkung des aktuellen Inzidenzwertes zu rechnen."

"Natürlich ist die Situation in erster Linie für die betroffenen Familien besorgniserregend, aber auch für die gesamte Stadt Schweinfurt ist die Entwicklung unbefriedigend, befinden wir uns doch erst seit Kurzem auf einem Weg der Erleichterungen. Wir werden gemeinsam mit dem Gesundheitsamt alles daransetzen, die Infektionskette zu unterbrechen und in solchen Familienverbänden noch besser aufzuklären“, so Oberbürgermeister Sebastian Remelé und Landrat Florian Töpper ergänzend.

In der Zwischenzeit wurde auch der Integrationsbeauftragte der Stadt Schweinfurt über den Corona-Ausbruch informiert. Er wird versuchen weiter aufzuklären. Damit sind seit mehreren Wochen auch schon Mitarbeiter der Stadt beschäftig. Sie versuchen im Stadtgebiet unter anderem über die Registrierung zur Corona-Impfung zu informieren. "Ziel ist es, gerade Familien mit Migrationshintergrund, die oftmals enger in größeren Familienverbänden zusammenleben - womit ein höheres Infektionsrisiko einhergeht - aufzuklären und zu sensibilisieren", so die Stadt.

Einen Ausweg aus der Pandemie stellt weiterhin das Impfen dar. Stadt und Landkreis Schweinfurt hoffen, dass bis Ende Juli die Bevölkerung überwiegend durchgeimpft ist. Das Gesundheitsamt ruft weiterhin dazu auf, die Kontaktbeschränkungen und Hygieneregeln einzuhalten. Dies ist der beste Schutz vor Übertragung des Virus. Nur durch die Mithilfe aller können Infektionsketten effektiv unterbrochen werden und die Inzidenzen langfristig sinken.

Update vom 14.06.2021, 08.00 Uhr: Noch immer höchste Inzidenz in Deutschland

Die Corona-Lage der Stadt Schweinfurt hat sich am Montag (14. Juni 2021) nur minimal verbessert. Die Stadt weist mit einer Inzidenz von 82 noch immer den höchsten Wert in ganz Deutschland auf.

Auf dem Corona-Dashboard für Franken sind mitterweile alle kreisfreien Städte und Landkreise im "Grünen Bereich" - nur Schweinfurt ist noch Gelb eingefärbt. Laut Stadt ist die hohe Inzidenz lediglich auf zwei größere Familien zurückzuführen.

Update vom 13.06.2021, 11.30 Uhr: Schweinfurt mit höchster Inzidenz in Deutschland

Die Stadt Schweinfurt kämpft weiter mit steigenden Inzidenzwerten. Laut Robert Koch Institut liegt der Inzidenzwert heute, Sonntag, 13. Juni 2021, bei 86,1 (im Landkreis Schweinfurt bei 10,4). Damit ist die unterfränkische Stadt aktuell die Stadt mit der höchsten Inzidenz in Deutschland.

Nun aber konnten eindeutige Infektionsherde ausgemacht werden. Die steigenden Zahlen sind im Wesentlichen auf zwei größere Familien zurückzuführen. Beide betroffenen Familien wohnen in der Schweinfurter Innenstadt und befanden sich bereits in Quarantäne. Eine Familie ist seit gestern isoliert, nachdem Selbsttests positiv ausgefallen waren, die andere Familie befindet sich seit 8. Juni als enge Kontaktpersonen in Quarantäne.

Der Vorsitzende des Schweinfurter Gewerbevereins "Schweinfurt erleben e.V", Werner Christoffel, sieht das Problem eher beim Gesundheitsamts. Wie der BR berichtet, ist der Vorsitzende der Meinung, dass im Gesundheitsamt "Organisationsmängel" herrschen würden.

"Falls die Zahlen wider Erwarten stimmen sollten, kann man davon ausgehen, dass dies einzig und allein auf die nicht funktionierende Kontaktnachverfolgung des Gesundheitsamtes Schweinfurt zurückzuführen ist", schreibt Christoffel in einem offenen Brief.

Update vom 11.06.2021, 07.50 Uhr: Schweinfurt kämpft mit steigenden Zahlen

Die Stadt Schweinfurt kämpft mit steigenden Corona-Zahlen. Betrachtet man die Inzidenzwerte der letzten Tage, so steigen diese stetig an. Noch am Montag (07. Juni 2021) lag die Inzidenz bei 56, am heutigen Freitag (11. Juni 2021) liegt der Wert nach Angaben des Robert Koch-Instituts bei 75.

Keine andere kreisfreie Stadt und kein Landkreis in Franken weisen noch eine derart hohe Inzidenz auf. Außer dem Kreis Kronach - neben Schweinfurt - mit einer Inzidenz von 57 liegen alle Regionen in Franken mittlerweile im grünen Bereich.

Im Landkreis Schweinfurt liegt die Inzidenz aktuell bei 17 - hier sind die Zahlen weiterhin auf Sinkflug.

Update vom 10.06.2021, 08.30 Uhr: Kurz vor Unterschreitung des Schwellenwerts - Inzidenz steigt sprunghaft an

Die Stadt Schweinfurt kämpft noch immer mit relativ hohen Inzidenzwerten und hat am Donnerstag (10. Juni 2021) sogar den höchsten Wert in ganz Franken mit einer 7-Tage-Inzidenz von 73.

Dabei sah es in den letzten Tagen so aus, als würde auch hier der Schwellenwert von 50 unterschritten werden und weitere Öffnungsschritte möglich sein. Doch von Mittwoch (09. Juni 2021) auf Donnerstag stieg die Inzidenz nochmals sprunghaft an. Weshalb, ist bislang noch nicht klar. Nun beginnt der Kampf quasi von vorne.

Der Landkreis Schweinfurt weist hingegen weiterhin eine stabile Inzidenz unter 50 auf mit einem Wert von 23 am Donnerstag - Tendenz sinkend.

Update vom 07.06.2021, 20.30 Uhr: Neue Allgemeinverfügung ab 8. Juni

Ab 8. Juni tritt eine neue Allgemeinverfügung in Kraft. Diese regelt vor allem die Maskenpflicht in der Innenstadt neu. Ab dem morgigen Dienstag ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes nur noch in der Keßlergasse verpflichtend. Dies gilt werktags von 10:00 bis 20:00 Uhr.

Der Konsum von Alkohol ist weiterhin auf allen öffentlichen Verkehrsflächen im Innenstadtbereich ganztägig untersagt. Der Innenstadtbereich wird durch folgende öffentliche Straßen bzw. Grünanlagen begrenzt, wobei diese jeweils noch zum Innenstadtbereich zählen:

Gutermann-Promenade bis zur Hahnenhügelbrücke (inklusive Grünflächen bis zum Mainufer), Landwehrstraße, Georg-Schäfer-Straße, Friedrich-Ebert-Straße, Niederwerrner Straße, Am Obertor, Fehrstraße, Am Oberen Marienbach, Paul-Rummert-Ring, Am Zollhof, Am Unteren Marienbach.

Diese Allgemeinverfügung gilt vorerst bis einschließlich 14. Juni. Danach wird eine neue Einschätzung entsprechend der weiteren Entwicklung des Infektionsgeschehens in der Stadt Schweinfurt erfolgen.

*Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach tollen Angeboten und nützlichen Produkten für unsere Leser - nach Dingen, die uns selbst begeistern und Schnäppchen, die zu gut sind, um sie links liegen zu lassen. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.

Vorschaubild: © dina/Adobe Stock/76248889