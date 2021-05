Schweinfurt vor 38 Minuten

Übler Familienstreit

Brüder streiten sich mit Pizzaschaufel und Messer in Imbiss: Mutter will schlichten - und kassiert Faustschlag

Zu einem üblen Familienstreit ist es in einem Imbiss gekommen. Zwei Brüder griffen sich mit einer Pizzaschaufel und einem Küchenmesser an. Am Ende wurde auch noch die Mutter in den Streit hineingezogen.