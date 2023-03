Werneck/Schweinfurt aktualisiert vor 25 Minuten

Unglücksfall

Fast sieben Jahre nach dem Unglück: Neuer Prozess um eingestürzte Autobahnbrücke von Werneck beginnt

Teile einer neuen Autobahnbrücke stürzen beim Betonieren plötzlich in die Tiefe. 14 Menschen werden verletzt, ein Mann stirbt. Wer an dem Unglück Schuld trägt, soll nun viele Jahre später in einem Prozess geklärt werden.