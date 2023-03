Mädchen (16) bei Schweinfurt spurlos verschwunden

Wie das Polizeipräsidium Unterfranken mitteilt, wird seit dem Freitag, 24. März, eine 16-jährige Jugendliche vermisst, die sich möglicherweise in einer hilflosen Situation befindet. Es gibt laut der Meldung keinerlei Anhaltspunkte, wo sich die junge Frau aufhalten könnte. Daher bitten die Beamten nun auch die Bevölkerung um Hinweise.



Bei der Vermissten handelt es sich um die 16-jährige Celina Bahramzadeh Khorasganey. Die junge Frau ist im Antonia-Werr-Zentrum in Wipfeld wohnhaft und hatte das Jugendwohnheim mit unbekanntem Ziel verlassen. Letztmalig konnte die Jugendliche am Freitag kontaktiert werden, seither fehlt von ihr jede Spur. Die Polizeiinspektion Schweinfurt setzt bei ihren Suchmaßnahmen auch auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Polizei gibt Personenbeschreibung zum 16-jährigen Mädchen bekannt

Von der vermissten 16-Jährigen liegt folgende Personenbeschreibung vor:

Etwa 165 cm groß mit schlanker Statur

Schwarze, glatte Haare

Trägt gegebenenfalls Brille und ein Nasenpiercing

Zur Bekleidung liegen keine gesicherten Erkenntnisse vor

Weiter heißt es im Polizeibericht: Wer die Vermisste nach ihrem Verschwinden gesehen hat oder möglicherweise Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird dringend gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Schweinfurt unter Telefon 09721/2020 zu melden.