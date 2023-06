Schweinfurt vor 9 Minuten

Gewalt

Mann schlägt Freundin im Mc Donalds und wird anschließend von Passanten verprügelt

In einem McDonalds in Schweinfurt ist in der Nacht auf Samstag ein Mann auf seine Freundin losgegangen. Wenig später wird der Mann selbst verprügelt - von Passanten, die die Tat vorher beobachtet hatten.