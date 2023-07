In der Adolf-Kolping Schule in Schweinfurt hat es am Donnerstagmorgen (06. Juli 2023) gegen 8.55 Uhr die Androhung einer Gewalttat gegeben.

Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Unterfranken bestätigte, erfolgte die Drohung der Tat telefonisch. Die Polizei rückte deshalb mit Einsatzkräften zu der Schule aus, um die angedrohte Tat zu verhindern. Der Schulbetrieb hatte zu dieser Zeit bereits begonnen, sodass sich zahlreiche Schüler im Gebäude befanden.

Gewalttat an Schule angedroht: Verdächtiger festgenommen - Hintergründe noch unklar

Gegen etwa 9.35 Uhr konnte die Polizei einen Tatverdächtigen im Bereich des Hauptbahnhofs festnehmen. Zu einer Gewalttat kam es nicht. Über die Zahl der Einsatzkräfte vor Ort machte der Pressesprecher keine Angaben. Die Hintergründe und die Ernsthaftigkeit der Androhungen sind jetzt Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.