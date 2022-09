Bergrheinfeld/Sennfeld vor 53 Minuten

Unfälle

Zwei schwere Fahrradunfälle an einem Tag: Radfahrerinnen schwer verletzt

Zu gleich zwei schweren Radunfällen ist es am Donnerstag (01. September 2022) in Bergrheinfeld und Sennfeld gekommen. Zwei Fahrradfahrerinnen wurden so schwer verletzt, dass sie jeweils in ein Krankenhaus gebracht werden mussten.