Autofahrer der Autobahn A7 müssen sich kommende Woche auf Fahrbahninstandsetzungsarbeiten im Bereich des Autobahnkreuzes Schweinfurt/Werneck einstellen. Aus diesem Grund kommt neben Fahrstreifensperrungen auf der A7 auch zu Sperrungen mehrerer Fahrbeziehungen zwischen der A7 und der A70.

Wie die "Autobahn Nordbayern" in einer Pressemitteilung erklärt, werden die Fahrstreifen in den Nächten vom 25. Mai bis 27. Mai, etwa zwischen 20 Uhr und 6 Uhr morgens, gesperrt.

Wegen Sanierungsarbeiten: Diese Abschnitte werden zeitweise gesperrt

In der Nacht von Dienstag (25. Mai) auf Mittwoch werden Fahrbahnsanierungsarbeiten auf der A7 in Fahrtrichtung Fulda durchgeführt. Die Arbeiten dauern planmäßig etwa von 20 Uhr abends bis 6 Uhr morgens an. Für diesen Zeitraum wird der erste Fahrstreifen "und die Verbindungsrampe von der A7 aus Würzburg kommend auf die A70 in Fahrtrichtung Schweinfurt gesperrt", heißt es in der Pressemitteilung.

Autofahrer werden gebeten, die temporär eingerichtete Umleitung U111 zu nutzen. Über diese werden Verkehrsteilnehmer weiter auf der A7 zur Anschlussstelle Wasserlosen und von dort auf der A7 zurück zum Autobahnkreuz Schweinfurt/Werneck und dann in Fahrtrichtung Schweinfurt geleitet.

In der Nacht von Mittwoch (26. Mai) auf Donnerstag stehen die Fahrsanierungsarbeiten innerhalb des Autobahnkreuzes Schweinfurt/Werneck an. Im Zeitraum von 20 Uhr bis etwa 6 Uhr morgens wird dafür "die Verbindungsrampe von der A70 aus Richtung Schweinfurt kommend auf die A7 in Fahrtrichtung Würzburg und die Fortführung der A70 auf die B26a in Fahrtrichtung Arnstein gesperrt."

Umleitungen eingerichtet

Die Umleitung erfolgt erneut über die U111, über die Verkehrsteilnehmer von der A70 auf die A7 zur Anschlussstelle Wasserlosen und von dort auf der A7 zurück zum Autobahnkreuz Schweinfurt/Werneck gelangen.

Auch Autofahrer, die in dieser Nacht am Autobahnkreuz Schweinfurt/Werneck

von der A7 aus Richtung Würzburg kommend auf die A70/B26a in Fahrtrichtung

Arnstein abfahren möchten, müssen die Umleitung nutzen. Darüber werden sie auf der A7 ebenfalls über die U111 weiter zur Anschlussstelle Wasserlosen und dort auf der A7 zurück zum Autobahnkreuz Schweinfurt/Werneck geleitet.

Weitere Verkehrsbeziehungen seien von den Maßnahmen nicht betroffen, heißt es.

Symbolfoto Vorschaubild: JoshuaWoroniecki/pixabay