Am Samstag (18.06.2022) gegen 16:30 Uhr wurden Badegäste am Baggersee in Schweinfurt durch Hilfeschreie auf einen 22-jährigen indischen Studenten aufmerksam. Diesen verließen bei Schwimmübungen seine Kräfte, und er sank auf den Grund des Baggersees. Das berichtet die Polizeiinspektion Schweinfurt.

Ein Badegast konnte den bereits leblos auf dem Grund liegenden Studenten aus einer Tiefe von circa 1,80 Metern bergen und an Land bringen. Der Badegast leitete mithilfe von drei weiteren Badeseebesuchern die Reanimation in Form einer Herzdruckmassage ein. Nach kurzer Zeit war die Reanimation erfolgreich.

Der 22-Jährige wurde durch den verständigten Rettungsdienst versorgt und zur weiteren Behandlung in ein Schweinfurter Krankenhaus eingeliefert.

Nur dem couragierten Eingreifen der helfenden Badegäste ist es zu verdanken, dass das Leben des 22-Jährigen gerettet werden konnte, wie die Polizei in ihrem Bericht betont. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Schweinfurt, dass sich die helfende Krankenschwester meldet, da deren Personalien noch nicht bekannt sind.

Die Polizeiinspektion Schweinfurt ist erreichbar unter der Telefonnummer 09721/202-0.