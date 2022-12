Schweinfurt vor 1 Stunde

Tragischer Unfall

Mehrfach überfahren: Auto erfasst Fußgänger auf B286 - 29-Jähriger stirbt noch am Unfallort

Am Dienstagabend ist es in Schweinfurt zu einem tödlichen Unfall gekommen. Ein 29-Jähriger wurde von einem Auto angefahren und auf die Fahrbahn geschleudert. Danach wurde er von nachfolgenden Fahrzeugen wohl mehrmals überfahren. Der Mann starb noch an der Unfallstelle.