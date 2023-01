Bei einem Verkehrsunfall am 21. Dezember 2022 auf der B286 wurde ein Fußgänger von einem Auto erfasst. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Schweinfurter Polizei - und die sucht nun nach einem Lkw-Fahrer, der mehr über den Unfallhergang berichten könnte.

Nach derzeitigen Erkenntnissen zum Unfallhergang befuhr ein 68-Jähriger mit seinem Wagen die Hahnenhügelbrücke in Richtung Schwebheim, als er aus noch ungeklärter Ursache rund 200 Meter nach der Brücke einen Fußgänger auf der zweispurigen Bundesstraße erfasste. Der 29-jährige Mann wurde auf die Fahrbahn geschleudert und nach ersten Erkenntnissen von mindestens einem weiteren nachfolgenden Fahrzeug überfahren.

29-Jähriger von Auto erfasst - Zeuge könnte Hergang erklären

Nach Eingang der ersten Mitteilung bei der Integrierten Leitstelle begaben sich umgehend der Rettungsdienst und die Polizei an den Unfallort. Kurze Zeit später eintreffender Notarzt konnte nichts mehr für den Fußgänger tun. Dieser erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Ein Autofahrer wurde laut Angaben durch die Polizei leicht verletzt. "Gerade jetzt kurz vor Weihnachten, dem Fest der Familie, trifft das uns Einsatzkräfte doch noch mehr als im Normalfall", kommentierte ein Sprecher der Polizei den Unfall.

Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen hat die Polizeiinspektion Schweinfurt in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft übernommen. Im Zuge dieser Ermittlungen, in die auch ein Sachverständiger einbezogen wurde, ergaben sich nunmehr Hinweise auf einen möglicherweise wichtigen Zeugen, der die Unfallstelle unmittelbar zuvor passiert hatte.



Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang dem Fahrer / die Fahrerin eines Lkw, der zur Unfallzeit über die Hahnenhügelbrücke stadtauswärts unterwegs war und von dort in den Hafen abgefahren ist. Der Verkehrsteilnehmer kann möglicherweise wichtige Angaben zu dem Unfallgeschehen machen und wird dringend gebeten, sich unter der Nummer 09721-2020 mit der Polizeiinspektion Schweinfurt in Verbindung zu setzen

