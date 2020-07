Historischer Fund auf einer Baustelle in Unterfranken: Für ein geplantes Parkhaus in Schweinfurt werden bereits seit Ende April Ausgrabungen gemacht. Ende Juni haben Archäologen Hinweise auf die ersten Siedler in Schweinfurt gefunden. Bei den Resten soll es sich um bis zu 7000 Jahre alten Gegenständen handeln, wie der "BR" berichtet.

Auf einer Pressekonferenz hat sich der Archäologe und Grabungsleiter Frank Feuerhahn zu den Funden geäußert. Dort erklärte er, dass die Siedlungsreste aus unterschiedlichen Zeitaltern stammen.

Hinweise auf erste Siedler in Schweinfurt: Fundstücke bis zu 7000 Jahre alt

Feuerhahn geht davon aus, dass die Ausgrabungen die Gründungspunkte der Stadt Schweinfurt zeigen. Die ältesten Funde werden in die Zeit der linearbandkeramischen Kultur, etwa 6000 bis 4000 vor Christus, eingeordnet und seien daher etwa 7000 Jahre alt. Zu den Funden zählen Keramikscherben und Knochen, aber auch Werkzeuge wie Feuersteine und Steinmesser.