Am Freitag (03. März 2023) gegen 19.35 Uhr ereignete sich in einem Bistro am Markt 12 in Schweinfurt eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Personen, bei dem einem Geschädigten ein Stück Käse ins Gesicht geschlagen wurde.

Im weiteren Verlauf - berichtet die Polizei Schweinfurt - kam der Bruder des Geschädigten hinzu und der Täter, dessen Identität bisher unbekannt ist, bedrohte ihn zunächst mit einem Messer, bevor er sich in unbekannte Richtung entfernte.

Käse-Schlag verursachte nur leichte Verletzungen - Brüderpaar kann Täter nicht beschreiben

Das Bruderpaar konnte den Täter nicht beschreiben. Der Schlag mit dem Käse verursachte nur leichte Verletzungen, die keiner ärztlichen Behandlung bedurften. Das geschädigte Brüderpaar erstattete erst im Nachgang Anzeige bei der Polizei.

