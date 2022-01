Wie das Polizeipräsidium Unterfranken mitteilt, ereignete sich der Zwischenfall bereits am 10.01.2022 in einer Wohnsiedlung in Schonungen im Landkreis Schweinfurt. Die Beamten erhielten einen Notruf, dass ein 24-Jähriger eine Frau in einem Wohnhaus im Ortsgebiet schwer verletzt habe.

Die Kriminalpolizei Schweinfurt nahm noch am Abend des Notrufes die Ermittlungen auf und arbeitete eng mit der Staatsanwaltschaft Schweinfurt zusammen. Diese haben nun in Zusammenarbeit dem Fall entsprechend eine Sonderkommission „Klingel“ gegründet. Der 24-Jährige konnte am 18.01.2022 festgenommen werden. Der Mann steht aktuell unter dringendem Tatverdacht. Trotzdem sind die Ermittlungen zu dem Fall noch im Gange.

Nun bittet die Sonderkommission "Klingel" um Hinweise

Da die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen werden konnten, wendet sich die Kripo Schweinfurt jetzt an die Öffentlichkeit und bittet um Hinweise.

Wer hat am 10.01.2022 in der Zeit von 15:00 - 22:00 Uhr zwischen Löffelsterz und Schweinfurt einen Anhalter mitgenommen?

mitgenommen? Wem ist zwischen beiden Ortschaften ein Fußgänger aufgefallen, der unter Umständen versucht hat Fahrzeuge anzuhalten?

aufgefallen, der unter Umständen versucht hat Fahrzeuge anzuhalten? Wer hat im relevanten Zeitraum Personen zwischen den beiden Orten mitgenommen?

Zeugen werden dringend gebeten, sich bei der Kripo Schweinfurt unter Tel. 09721/202-1731 zu melden.