Tödlicher Unfall in Unterfranken: In Schweinfurt hat sich am späten Montagabend (11. Juli 2022) ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein Auto und ein Quad direkt an der Auffahrt zur A70 zusammenprallten. Der Quadfahrer verstarb aufgrund seiner Verletzungen.

Die Kollision ereignete sich in der Schweinfurter Europa-Allee: Ersten Informationen zufolge soll der 43-jährige Fahrer des Quad dabei mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen sein, das gerade in die Auffahrt zur Autobahn abbog.

Tödlicher Unfall bei A70 in Schweinfurt: Quad und Auto stoßen zusammen

Auf Fotos von der Unfallstelle ist zudem erkennbar, dass das Quad in die Beifahrerseite des Autos prallte und sowohl das Fahrzeug als auch der Pkw stark beschädigt wurden.

Der Quadfahrer erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der Autofahrer soll sich mittelschwere Verletzungen zugezogen haben.

Neben den Einsatzkräften der Feuerwehr waren auch die Polizei sowie ein Gutachter am Abend vor Ort, um direkt mit den Ermittlungen zum Unfallhergang zu beginnen.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.