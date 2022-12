Bergrheinfeld vor 39 Minuten

Mehrstündige Millimeterarbeit

A70: Neue Eisenbahnbrücke steht - so spektakulär war der Aufbau in der Nacht

Die neue Stabbogenbrücke über die A70 bei Bergrheinfeld in Unterfranken steht. In der vergangenen Nacht wurde die 750-Tonnen-Konstruktion in mehrstündiger Millimeterarbeit über die Autobahn gehievt. Die Arbeiten dauerten länger als geplant, die A70 war bis Sonntagmorgen (4. Dezember 2022) gesperrt.